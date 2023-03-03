Banyodaki, duştaki her şey, kireç lekelerini söküp atıyor: Altına yerleştir ovalamadan hemen! Müthiş şok çare

Duş camları zaman zaman kireçlenmektedir. Duş camlarındaki kireçleri temizlemek ise sanıldığı kadar zor değil.

İşte duş camlarını temizlemenizi sağlayacak yöntem

4 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1 su bardağı suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı limon tuzu eriyene kadar sprey şişesinde güzelce çalkalayın. Limon tuzlu suyunuzu cam silme deterjanları gibi kullanabilirsiniz. Son olarak duşakabini duru suyla durulayın ve kuru bezle leke kalmayacak şekilde silin. Her şey 2 dakikada hazır

Kireç ve su lekelerinden duşakabinin camları arınmış olacaktır.

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Zaman zaman duş başlığında da kireç sorunu oluşabiliyor. Duş başlığındaki kireç sorununu çözmek ise sanıldığı kadar zor değil. Sabah'da yer alan bir haberde; Duş başlığındaki kireçleri temizleyen en etkili yöntem paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz sirke

Su

Çöp veya buzdolabı poşeti

Ovalamak için sünger

TEMİZLEME İŞLEMİ:

*Duş başlığının içerisine yeterince sığabileceği poşete beyaz sirke ve suyu doldurun.

*Beyaz sirkenin oranının daha yüksek olması, duş başlığı temizliğini kolaylaştıracaktır.

*Bu poşeti çevresine ister bir ip, isterseniz bir lastik bantla asarak bu poşetin içerisinde duş başlığını yaklaşık 1 saat bekletin.

*Bu süre içerisinde sirkenin asit oranı, kirecin çözülmesini sağlayarak büyük oranda temizleme işlemini beklerken gerçekleştirecektir.

*Bekledikten sonra temiz bir süngerle bol su altında duş başlığını ovalayarak iyice durulayın.

*Böylece tıkanmış gözeneklere sahip bir duş başlığında sadece birkaç adımda kolaylıkla kurtulabilirsiniz

Lavabodaki kireç lekesi nasıl çıkar?

Gerçek Gündem'de aktarılanlara göre; Kireç lekelerinin lavabolardan çıkartılabilmesi için krem deterjan yerine limon ve karbonat da kullanılabilirsiniz. Bunun için öncelikle lavaboya bir miktar karbonat dökülmeli, ardından da lavabo yarım limon ile ovulmalıdır. Bu yöntemle temizledikten sonra lavabo bol su ile durulanmalıdır. Kısa sürede lavabodaki kireç lekesinden kurtulacaksınız.

Banyodaki kireç lekeleri nasıl çıkar?

Bir miktar su kaynatarak içine sirke katarız. Daha sonra sirkeli suyu kirecin izi olan alana dökeriz. Bu şekilde birkaç dakika altında beklettiğimizde yeterlidir.

Fayanslardaki kireç lekeleri nasıl çıkar? Kurumuş kireç lekesi nasıl çıkar?

,Kirecin yol açtığı beyaz lekeleri arındırmak için sirkeli ya da limonlu su kullanarak doğal bir çözelti de elde edebilirsiniz. Buna ek olarak eski bir yöntem olan gazete kâğıdı veya pamuklu bir bez yardımıyla kirleri yüzeyden uzaklaştırabilirsiniz.

Duşakabin kireç lekesi nasıl çıkar?

Duşakabindeki kireç ve su lekesini çıkarmak için, öncelikle ortamın pH değerini dengede tutmak gerekir. Bunun için, karbonatlar ve sirke çözeltisi kullanmak en etkili yöntem olacaktır. Karbonatlar ve sirke, duşakabin lekelerini tümden ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır.

Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Duşakabindeki kireç ve su lekesini çıkarmak için, öncelikle ortamın pH değerini dengede tutmak gerekir. Bunun için, karbonatlar ve sirke çözeltisi kullanmak en etkili yöntem olacaktır. Karbonatlar ve sirke, duşakabin lekelerini tümden ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır.

Musluktaki kireç lekesi nasıl çıkar? Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Duşakabindeki kireç ve su lekesini çıkarmak için, öncelikle ortamın pH değerini dengede tutmak gerekir. Bunun için, karbonatlar ve sirke çözeltisi kullanmak en etkili yöntem olacaktır. Karbonatlar ve sirke, duşakabin lekelerini tümden ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır. Karbonat, limon, bulaşık makinesi parlatıcısı, un, beyaz sirke, diş macunu, balon ve sirke kullanılarak musluk yüzeyindeki kireç sökülebiliyor. Musluk temizliğinde kullanılabilen güvenilir ürünlerden ilki karbonat olarak öne çıkıyor. Karbonat ile musluk kireci temizliğinde, fırça ve karbonata ihtiyacınız oluyor.

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