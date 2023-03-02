Sarımsağın 10 harika faydası! İddia ediyoruz: Aynı anda bir çok hastalığa çare oluyor! Duyunca şok olacaksınız!

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

Sarımsak, çok eski çağlardan itibaren özel ilgi gören besinlerin başında geliyor. Antik çağlardan günümüze kadar faydaları için tüketilen sarımsak bin bir derde deva. Şifa niyetine tüketilen sarımsağın bir özelliği daha var ki, öğrenen şaşıp kalıyor! Gelin diğer faydalarına bakalım...

Aynı anda bir çok hastalığa çare oluyor!

40 Gün Aç Karnına Sarımsak Yutmak

Mide yanması ve ağrısı gibi sorunlar yaşamayanlar bu süreyi 41 güne kadar uzatabilir. 41 gün boyunca sarımsak yutmak, tüm vücudu baştan sona yenileyerek kalp ve damar hastalıklarından iltihabın vücuttan atılmasına kadar pek çok hastalığa karşı etkilidir.

Duyunca şok olacaksınız!

7 gün aç karnına sarımsak

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Sabahları aç karnına sarımsak yutma detoksu, 7, 10, 15 ve 40 güne kadar uzatılabilir. Kişinin midesinin dayanıklılığına göre farklı gün sayıları belirlenebilir. 7 gün aç karnına sarımsak yutmak, vücutta biriken iltihabın atılması için yeterli bir süre olarak kabul edilir.

Gece sarımsak yutmanın faydaları: Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

Her gece sarımsak yutmak

Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

Sarımsağın 10 harika faydası!

1- Bir parça ezilmiş sarımsak, yüzünüzde çıkan uçuğun çok hızlı şekilde şişliğinin azalmasını sağlar ve ağrısını da dindirir.

2- Günlük olarak bol şekilde sarımsak tüketirseniz vücudunuzdaki yağ depolanması azalacaktır bu da kilo almanızı önleyecektir.

3-Sarımsak kaşıntılı mantar hastalıklarına da faydalıdır. Ilık suyun içerisine ezilmiş sarımsağı ekleyin ve ayağınızı bir müddet içinde bekletin. Sarımsak aynı zamanda sedef hastalığını da hafifletebilen bir özelliğe sahiptir.

4- Sarımsak her gün yenilirse bağışıklık sistemi güçlenecek ve soğuk algınlığından korunmada oldukça etkili olacaktır.

5- Sarımsak en iyi bitki koruyucudur. Bunun için sarımsak ve mineral yağ kabuğu kullanıp doğal bir tarım ilacı üretebilir ve bitkilerinizi koruyabilirsiniz.

6- Sarımsak sayesinde elinizde oluşan kıymığı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Kıymığın üzerine bir dilim sarımsağı yerleştirmeniz ve parmağı bandajla sarmanız yeterli olacaktır.

7- Sarımsakla cam çatlaklarını yok edebilirsiniz. Bunun için bir diş sarımsağı ezip camdaki çatlak üzerine sürüp fazlalığı silmeniz yeterlidir. hayatkolay'ın aktardığı haberde: Sarımsak en iyi doğal yapıştırıcıdır.

8-Sarımsak saç problemlerinizi en iyi şekilde giderebilir. Ezilen bir diş sarımsağı saç derinize sürüp saçınıza masaj yapabilirsiniz.

9- Sarımsak kanser riskini de azaltıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Alphan, sarımsağın, çiğnenerek yenildiği takdirde kanser olma riskini azalttığını belirtmiştir.

10- Sarımsak’ın yutarak değil, çiğneyerek tüketilmesinin daha faydalı olduğu yine bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur.

Sarımsak faydaları kısaca;

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.