Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Canan Karatay'ın önerisi şaşırttı: Çocuklar istediği kadar Türk kahvesi içebilir. Kafein bakımından zengin olan Türk kahvesinin çocuklara faydası olduğunu belirten Karatay, çocuklara bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve tek şartını açıkladı. İşte Canan Karatay'ın o açıklaması ve tek şartı ne çıktı detayları...