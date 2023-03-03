  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi okuyup utansınlar! Kira fırsatçılarına ibret olsun

Deprem bölgesinde ASELSAN'ın yaptıkları karşısında şoka uğradı: Her şey 2 saat içerisinde oldu

Mete Yarar müthiş haberi verdi: SİHA'ların ve İHA'ların altına yerleştirildi! Çare hemen bulundu

Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

İBB ve CHP'ye hayati çağrı: İnsanların canları söz konusu, yoldan çekilin

Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

Hainler öyle bir şey yapmış ki… Elektronik mühendisleri bile şaşkın

Fenerbahçe'de en büyük sorun 1 numara kim olacak?

CHP’li İBB’nin yapamadığını meslek lisesi yapıyor!

Deprem felaketi sonrası Türkiye'ye kritik uyarı: Elektromanyetik dalgalanma geliyor aman dikkat
Kadın - Aile
8
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

2023-03-03 13:19:49
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Canan Karatay'ın önerisi şaşırttı: Çocuklar istediği kadar Türk kahvesi içebilir. Kafein bakımından zengin olan Türk kahvesinin çocuklara faydası olduğunu belirten Karatay, çocuklara bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve tek şartını açıkladı. İşte Canan Karatay'ın o açıklaması ve tek şartı ne çıktı detayları...

#1
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

Yıllardır doğru bilinen "çocuklar kahve içmez" cümlesini duymuşsunuzdur. Fakat bu tam anlamıyla doğru bilinen bir yanlış mı? Peki ama çocuklar gerçekten kahve tüketebilir mi?Prof. Dr. Canan Karatay, gelişim çağındaki çocukların beslenmesi konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

Kahve ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Ayrıca geleneksel bir yere de sahip. Yanlış tüketimler yüzünden faydasını pek göremesek de, kahvenin yararları saymakla bitmiyor. Türk kahvesinin çocuklara inanılmaz faydaları olduğunu belirten Canan Karatay, bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

#3
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

Yetişkinler konusunda bile uzmanlar sınırlı sayıda Türk kahvesi tüketilmesi gerektiğini açıklarken Karatay'ın, çoçuklar için söylediği "bol bol Türk kahvesi içebilirler" sözleri merak uyandırdı.

#4
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

aratay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini, ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."

#5
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

Normal adette içilen Türk kahvesinin faydalarını özetlediğimizde hiçbir yan etkisinin olmadığını görüyoruz. Bir fincan kahve 50 mg. kafein içerir ve vücuttan kolayca atılır. Uyarıcı özelliğiyle bir fincan dahası beyninizi sinyallere karşı açık hale getirir ve vücuttaki enerjiyi arttırır. İşte Türk kahvesinin faydaları;

#6
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

1- Stresi azaltır: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık yüksek oranında azalttığı tespit edildi. Çare oluyor 2- Enerji verir: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor. 3- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar: Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.

#7
Foto - Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı!

4- Tokluk hissi verir: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.5- Hafızayı güçlendirir: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

Ortaylı'dan özür konuşması! Methiyeler dizdi
Gündem

Ortaylı'dan özür konuşması! Methiyeler dizdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları gündeme oturdu. Kahramanmaraş depremlerini önceden bilen Prof. Dr. Naci Görür'ü öve..
35 liraya yükselen domatesle ilgili kritik karar! 'Acele' ibaresi ile kısıtlama getirildi: Bundan sonra...
Ekonomi

35 liraya yükselen domatesle ilgili kritik karar! 'Acele' ibaresi ile kısıtlama getirildi: Bundan sonra...

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates fiyatlarındaki artışı ve depremi gerekçe gösterilerek ihracata kısıtlama getirdi.
Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray
Gündem

Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray

Türkiye’de Beştepe Külliyesi’ne iftira atanlar, Almanya’nın mütevazı yönetim binalarını örnek gösteriyordu. Almanya imaj yenilemek için dev ..
Flaş karar! Başkan Erdoğan vazgeçti
Siyaset

Flaş karar! Başkan Erdoğan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, ""Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şah..
27 yıllık dev çalışma tamamlandı! Felci bitiren kritik besin rakiplerini geride bıraktı: Ezberler bozuluyor, duyurdular!
Kadın - Aile

27 yıllık dev çalışma tamamlandı! Felci bitiren kritik besin rakiplerini geride bıraktı: Ezberler bozuluyor, duyurdular!

ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaya duyurdular! 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tük..
Ruslar stresli ve yorgun! Rusya'dan Arjantin'e
Dünya

Ruslar stresli ve yorgun! Rusya'dan Arjantin'e "doğum turizmi": Anketteki karara göre yüzde 35'lik kesim yalnız

Rusya'da savaştan kaçan sivillerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri de Arjantin. İnsan kaynakları servisi Rabota.ru'nun SberSağlık ile o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23