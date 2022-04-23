Ramazan ayı huzur ve bereketiyle devam ediyor. Bu yıl bayram 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak.

Balıkesir bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Balıkesir bayram namazı saati:

Balıkesir'de bayram namazı kılacak olanlar 'Bayram namazı saati' konusunu araştırıyor. Balıkesir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.40'ta kılınacak.

Bayram namazı kimlere farzdır?

Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.