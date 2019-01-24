Bakan müjdeli haberi verdi! 'Ödemeler yarın başlıyor' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 260 bin üreticiye sevindiren haberi verdi. Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Hayvanlara yönelik şiddetle ilgili konuşan Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli 260 bin üreticiye sevindiren haberi verdi. Pakdemirli şunları söyledi: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." Ayrıntılar gelecek...

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