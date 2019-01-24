Bakan Albayrak'tan KDV iadeleri ile ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar;

* Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız. Almanya'yla bir iletişime geçeceğiz. İlkbaharda seyahatimiz gerçekleşecek. Güven ortamının gerek küresel gerek kurumsal açıdan, Türkiye ve paydaşları açısından çok güçlü bir şekilde yeni döneme gireceğimizi belirtebiliriz. Davos farklı tehdit, sınama ve kaygıların dile getirip, ortak hareket etmenin önemli olduğu sıkça işlendiği bir ortam. Türkiye tüm tehditlere rağmen, Ortadoğu'da yaşanan süreçlerin bertaraf etme noktasındaki güçlü reflekslerin tekrar ettiği, ortaya koyulan performansın takdir edildiği başarılı bir süreç.

* Daha stratejik, aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Maliyetleri düşürmek, likiditeyi doğru ilerletmek, çok daha etkin hazinecilikten bahsettik. Farklı anlaşılamaz denilen şeylerle karşı karşıya kaldılar. Sadece son çeyrekte 3 milyar TL'ye yakın faiz giderlerinde tasarrufu elde ettik, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde. Kimse reel ekonominin paydaşlarından kopmamızı beklemesin. Eğer sizin nisanda alacağınız var ocakta ödemeniz var, biz şöyle mi diyeceğiz hayır faizle borç yapacağız mı diyeceğiz. Etkin ve aktif bir nakit akışı çerçevesinde ek gelir ve kaynakla, bütçe dengeleri içerisinde, kamu ödemeleri başta olmak üzere.

* 2. ve 3. çeyrek açısından optimistiz. Sadece enflasyon açısından değil. Biz net ifade edeyim. 2018 4. çeyrek ve 2019 anlamında çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, büyümeye dayalı güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Turizm rakamları, büyüme rakamları, gerçekleşmeler açısından çok güçlü şekilde neticeler gördüğümüz şekilde devam ediyor.

* Bunun altını çizelim... 3 konu... Bütçe disiplini, cari denge ve en önemlisi enflasyon mücadelesi. 6 aylık sürece baktığımızda piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından beklenenin üstünde neticeler aldık.

* 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon.. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık. Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

* 2019 bütçesinde muhafazakar bütçe oldu. 2019'da oluşturacağız güçlü alanlarımız var. Bütçe içindeki enerji fiyatı tahminleri, faiz tahminlerine kadar güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin çok daha rahat bütçe olacağını öngörüyorum, küresel anlamda kıyamet senaryosu olmazsa. 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik.

* Türkiye kaliteli büyüyecekse, kurunun ortaya koyduğu akılla sahada olmak zorunda. Kur konusunda stratejik akılla olacağız. Kur tahmininden ziyade kurun yakından gözetildiği noktada olmak lazım, yakından takip edeceğiz. Euro swap konusu... Etkili hazinecilik noktasında para birimi ve maliyetler açısından çok daha yakından tahmin edeceğimiz bir süreç olacak. Birinci önceliğimiz tüm bu elementleri koordineli bir akılla ortaya koymak. Dolar, euro olabilir, Japon Yen'i geliyor olabilir. Önceliğimiz hazine borçlanmalarında maliyet düşürmek.

* KDV iadeleri çok basit bir konu değil. Farklı yöne çekmeye çalışan, bir süreç var. Yok mu artıran, yok mu azaltan, ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Tabii ki realite içerisinde hayatın akışı içerisinde bununla ilgili adımlar atabiliriz. Çalışmalar başlamıştı, iş dünyasında zaten talep gelmişti. KDV iadelerinde önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor.

* İkili ilişkilerimizin çok iyi olduğu iki dostumuzdur. Özellikle Fransa ve Almanya'nın yaşadıkları, iki ülke ilişkilerine baktığımız çok verimli görüşmelerimiz oldu.

* Yıl sonuna kadarki gerçekleşmeler popülizmden uzak gerçekleşmeler. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan mayıs ayına hızlı döndüğümüzü gösteriyor. Kredi piyasasındaki canlanmayla birlikte toparlanmanın hızlı şekilde hayata geçeceğini düşünüyoruz. 31 Mart'tan sonra seçimsiz bir döneme girdiğimiz için kazanımların çok daha güçlü olduğu bir döneme gireceğiz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor.

* Davos ziyareti kapsamındaki görüşmelerin pozitif etkisini son bir iki gündür piyasalarda görüyoruz. Çin ve Kore ile mutlu bir ilişkimiz olmadığını söyleyebiliriz.

Ayrıntılar gelecek...