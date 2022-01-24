AZTV-TRT-TİKA işbirliğinde yeni aşama

Yeni Akit/Ankara

Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (AZTV) Başkanı Rövşen Memmedov, Türk Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Bakü Ofisi Başkanı Fatih Yılmaz ile görüştü. AZTV Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeler 3 ana başlıkta yapıldı:

1. Uzun metrajlı ve belgesel filmlerin, televizyon programlarının AzTV'nin arşivinde bulunan tarihi görüntülerin reprodüksiyonu ve dijitalleştirilmesi için TİKA ve TRT desteğiyle AzTV'ye özel ekipman kurulumu, bu amaçla yerel teknik personelin eğitimi;

2. AzTV himayesinde faaliyet gösteren TV ve Radyo Akademisi'nde stüdyo kurulması ve teknik sorunların giderilmesi için TİKA'nın sağlayabileceği destek;

3. Deneyim paylaşımında bulunmak ve TİKA çalışanlarını eğitim sürecine katılmaları için AzTV'ye davet etmek.

Toplantıda, tüm bu alanlarda yakın gelecekte somut adımlar atılacağı belirtildi.