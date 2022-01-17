Ayva yaprağı çayının faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?

Ayva C vitamini bakımından oldukça zengindir. 100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayacak kadar C vitamini bulunur. .Ayva kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolünü ve kan basıncını dengede tutar, damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına karşı da korur.

Ayva yaprağı çayı ne işe yarar?

Ayvanın faydası olduğu kadar yaprağının da bir çok derde deva olduğu biliniyor. Ayva yaprağının kilo vermekten grip hastalığına kadar faydaları var. İshali keser, hazımsızlığı önler. Ayva yaprağı birçok açıdan vücudun fayda görmesini sağlayan bir yapraktır. Özellikle kişilerin ishal olduğu dönemlerde ayva yaprağı çayı tüketmesi ishali keserek kişinin normal boşaltım düzenine dönmesini sağlar.

Ayva yaprağı çayı faydaları

Soğuk algınlığı nedeniyle ortaya çıkan semptomları azaltır.

Ses tellerinin yumuşamasında etkilidir.

Uykusuzluğa karşı etkilidir.

İsali keser.

Kadın hastalıklarını ve ağrıları azaltır.

Hazımsızlığı önler ve ishali keser.

Bronşit dönemlerinde tüketilirse, bronşitin daha hızlı geçmesini sağlar.

Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?

Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır diye merak edilenler için çok pratik ve basit tarif...

Ayva yaprağı çayı yapılışı

Bir demlik kaynayan suyun üzerine 20 kurumuş ayva yaprağını koyup 5 dakika demleyin. Yaprakları çıkarıp içebilirsiniz. Daha az tüketmek isteyenler de ayva yaprağı çayı tarifinin bu versiyonunu deneyebilir 4 bardak su içine yaklaşık olarak 5 tane ayva yaprağı konulur. Bu karışım 5 dakika boyunca bekletilir ve süzülür. İçerisine hiçbir tatlandırıcı eklemeden içilmelidir.

Ayva yaprağı günde kaç defa içilir?

Bronşit Ve Öksürük İçin Faydalıdır: Ayva yaprağının kaynatılmasıyla yapılan çay; bronşit rahatsızlığı olanlar için faydalıdır. Ayva yaprağı her derde deva diye fazla kullanmak ve sürekli kullanmak doğru değil. Günde 2 fincan yeterlidir

Ayva tüketmeniz için 10 önemli neden

Kilo vermeye katkı sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Saçların uzamasına yardımcı oluyor.

Cildin genç kalmasına yardım ediyor.

Kanser riskini azaltıyor.

Kalp- damar sağlığını koruyor.

Sindirime yardımcı oluyor.

Bağırsak hastalıkları riskini azaltıyor.

Ayvayı taze tüketmek dışında tatlı, şerbet reçel olarak da kullanılıyor.

Akciğerleri temizleyen ayva tarifi

3 orta boy ayva

Bir buçuk litre su

4 keçiboynuzu

2 kök zencefil

2 çubuk tarçın

4-5 tane karanfil

Akciğerleri temizleyen ayva tarifi nasıl yapılır?

Ayvalar yıkanıp küp küp kesilir. Şu ile birlikte kaynarken içerisine keçiboynuzlarını kırın. Zencefili de içerisine doğrayıp ekleyin. Çubuk tarçin ve karanfilleri koyup kaynatın. Hoşaf kıvamına geldikten sonra ateşten alın. Günde iki defa içebilirsiniz.