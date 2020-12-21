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Aktüel Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:45:27 -
Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Soner Küçük (36) idaresindeki 09 UB 526 plakalı motosiklet, Umurlu Mahallesi Atatürk Bulvarı Kavşağı’nda, Ömer Özyıldırım’ın (56) kullandığı 09 ABY 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Küçük ile motosiklette bulunan Hüseyin Gültekin (41) ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gültekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Küçük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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