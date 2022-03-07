Avrupa’da yılın otomobili Kia ev6

Car Of The Year (COTY) organizasyonu 28 Şubat’ta 2022 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün sonuçlarını açıkladı. Kia’nın tamamen elektrikli yeni modeli EV6, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün sahibi oldu. Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılan ve tamamı otomobil gazetecilerinden oluşan jüri üyelerinden 279 puan toplayan Kia EV6, finale kalan 7 modelin altısını geride bırakarak zirveye oturdu.

İlki gerçekleştirdi

Yine saf elektrikli kuzeni Hyundai Ioniq 5 ve rakibi Renault Megane E-TECH ile kıyasıya mücadele eden Kia EV6, topladığı puanlarla Güney Koreli üreticiye tarihinde ilk kez Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü de kazandırmış oldu. 7 finalisten Peugeot 308 dışındaki 6 finalistin saf elektrikli otomobillerden oluştuğu yarışmada Kia EV6, şimdiye kadar COTY ödülünü kazanan üçüncü tamamen elektrikli araç oldu. Nissan Leaf, 2011 yılında ilk kez Yılın Otomobili seçilen yüzde 100 elektrikli model olmuş, 2019’da ise ödülü Jaguar’ın elektrikli modeli I-Pace almıştı. Kia EV6’nın 279 puanla birinciliği kazandığı finalde, Renault Megane E-TECH 265 puanla ikinci, Hyundai Ioniq 5 ise 261 puanla üçüncü oldu.

“Büyük bir onur”

Kia Europe başkanı Jason Jeong, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bu prestijli ödülü kazanan ilk Kia olan EV6 ile 2022 Yılın Otomobili ödülünü kazanmak büyük bir onur. EV6, gelişmekte olan elektrikli ürün gamımızda ileride neler olacağına dair bir fikir veriyor” şeklinde konuştu.

EV6, ultra hızlı şarj teknolojisi ile uzun mesafeli gerçek yaşam sürüş menzili sunuyor. Özel bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen EV6, tek şarjla 528 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Gelişmiş batarya 18 dakikalık şarjla yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor.