  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seydikemer'de çıkan orman yangını devam ediyor
Vicdansızlar! 3 günlük bebeği poşete koyup, yol kenarına attılar
Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Sivas'ta cam seyir terası ziyarete açıldı
Aktüel Avcılar'da yangın! Binanın ön cephesi yıkıldı
Aktüel

Avcılar'da yangın! Binanın ön cephesi yıkıldı

İstanbul-Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 22:14:00 -
Avcılar'da yangın! Binanın ön cephesi yıkıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki 3 katlı binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini aldı.

Bina önünde oturan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Binanın ön cephesi patlama nedeniyle yıkılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay