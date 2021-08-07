Avcılar'da yangın! Binanın ön cephesi yıkıldı
İstanbul-Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki 3 katlı binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini aldı.
Bina önünde oturan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.
Yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Binanın ön cephesi patlama nedeniyle yıkılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.