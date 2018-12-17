Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk olarak salonda çalıştı.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti.

İdman, 5'e 5 savunma ve hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.



Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun ve Uğur Demirok antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.