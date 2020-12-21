Art.Ist Sauna projesi "Sanat Pazaryeri" teması ile açıldı

İSTANBUL (AA) - Sanatın her alanından farklı sesleri ve ifade biçimlerini sergilemek üzere herkes için ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art.Ist Sauna projesi, "Sanat Pazaryeri" temasıyla açıldı.

Proje, UniqExpo, McArt.Ist ve TTLC Sanat Danışmanlığı ortaklığında İstanbul Maslak'taki UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluştu.

Art.Ist Sauna, resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat, endüstriyel tasarım, seramik, cam, dokuma, karikatür, animasyon, performans ve sokak sanatı gibi sanatın her alanından eser barındırıyor.

- "Eseri ilk elden, sanatçıdan uygun fiyata alabiliyorsunuz"

UNIQ Expo'nun kurucusu Alper Eyüboğlu, etkinliğin ilk gününde AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, sanatın belirli bir elit kesime hitap eden bir alan olarak öngörülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanatı biraz daha farklılaştırmak, eğlenceli hale getirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak istedim." dedi.

Eyüboğlu, Art.Ist Sauna projesinin pandemi sürecinde düzenlenen "Korona Günlükleri" temalı McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması'nı kazanan sanatçıların eserlerinden oluşan sergiyle açıldığını belirterek, "Amacımız her zaman ihtiyacı olan sanatçılara destek vermek. Yarışmamıza Bitlis'ten, Şanlıurfa'dan, Gümüşhane'den, Ağrı'dan başvurular oldu. Hepsinin talebi aynıydı, 'Sanatseverlere ulaşmak.' Böyle bir kanal yaratmış olduk onlar için." ifadelerini kullandı.

- "Sanatı erişilebilir kılmak istedik"

Sanatı hem fiyat hem coğrafi olarak erişilebilir kılmak istediklerini söyleyen Eyüboğlu, "Maslak'ta beyaz yakalılara, ofislere çok yakınız. Biz temalı, kürasyonlu, süreli bir sergi yapmıyoruz. Burası bir pazaryeri. Eseri ilk elden sanatçıdan, uygun fiyata alabiliyorsunuz. Sanatçıyla interaktif olarak görüşebiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

McArt.ist Art Incubation Center Kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal, alandaki yerleşik düzeni sağlamak adına bir pazar yerine dönüştürdüklerini aktararak, "Yeni nesil bağımsız bütün sanatçıların kendilerine tanınan alanlarda multidisipliner olarak eserlerini sergilemelerine olanak veren bir platform şeklinde kurguladık." diye konuştu.

TTLC Sanat Danışmanlığı Kurucusu Dr. Gizem Pamukçu Tatlıcı da mekana kurulan kütüphaneden bahsederek, "Perform İstanbul adı altında performans sanatıyla ilgili her türlü kitabın ve arşivin bulunduğu bir mekan var. Farklı disiplinlerden birçok sanat dalını kapsamımıza aldığımız için performans sanatçılarımızın tıpkı tiyatro ve sinemadakiler gibi çok zor günler geçirdiklerini biliyoruz. Performans sanatçılarına ait bu kütüphaneyi de buraya 8 Ocak itibarıyla taşımış olacağız." dedi.

Tatlıcı, kütüphaneye birçok merkezden kitapların bağışlandığını ve ziyaretçilerin bu kaynaklardan da faydalanabileceklerini anlattı.

- Art.Ist Sauna 12 ay boyunca ziyaret edilebilir

Art.Ist Sauna'da eserleri bulunan sanatçı Ezgi Demir, insanları sanata yaklaştırmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Amacımız sanatın ulaşılmaz, çok daha yukarıda bir konumdan çıkarılıp biraz daha piyasada sıcak, samimi bir hal almasını sağlamak. Genç ve yükselen sanatçılara ya da herhangi bir galeriyle anlaşması olmayan bağımsız sanatçılara kendi eserlerini sunma imkanı veren bir alan burası. Türkiye'de bir ilk... Çünkü 1500 metrekarelik bir alanda bu işi yapan başka bir inisiyatif yok."

Sanatçı Nebahat Karyağdı da mekanın salgın sürecinde gönül rahatlığıyla gezilebileceğini söyledi.

Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri projesi 12 ay boyunca süreklilik arz ederek ziyaretçilerine "Sanat Pazaryeri"nde satın alınabilecek bir sanat deneyimi yaşatacak.

Yıl boyunca birçok sanat etkinliğine sahne olacak Art.Ist Sauna'da sergilenen eserlerin yanı sıra sanat tarihi ile ilgili kitapların, dergilerin, belgelerin bir araya toplandığı 1000'den fazla doküman ve kitaptan oluşan bir kütüphane de yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne uygun olarak faaliyet gösteren Art.Ist Sauna'da etkinlik alanına güncel alınmış HES kodu ile ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş yapılacak. Doğal hava sirkülasyonu ile 5 metrelik yüksek tavanı sayesinde ferah bir ortam sunan alana aynı anda 300 kişi alınacak.

Art.Ist Sauna, hafta içi her gün ziyaret edilebilecek.