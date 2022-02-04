Araba fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Otomobil alma planı yapanları çok yakından ilgilendiren haber, fiyatlar değişecek. 2. el araba fiyatlarındaki artış nedeni ile pek çok kişi satın alma noktasında bekleme durumuna geçmişti. Birçok marka ve modelde fiyatlar sıfır araba fiyatlarının üzerine çıkmıştı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, çip krizi ile başlayan otomobil üretimindeki azalma sorunları devam ediyor.

Araç fiyatları ne kadar düşecek?

Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele arabaya olan talep arttı. Şişen fiyatların birkaç ay sonra ekonomi ile doğru orantılı olarak düşeceği yönünde. Eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor. Ön görülen tarih ise 2022’nin son çeyreği. Analistlere göre son çeyrekte ekonomide önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu doğrultuda şişen fiyatlarda da rahatlama gerçekleşecektir.

En çok hangi araçlar satılıyor?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti. Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi. Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç tüm markalardan satış yapıldı. Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.