Antalya’da teravih kaçta? Teravih namazı saat kaçta kılınacak? Antalya imsakiye sahur, iftar vakitleri yatsı namazı saati!

Teravih saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak.” dedi. 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla ramazana girilecek olmanın sevincini milyarlarca Müslüman daha şimdiden yaşamakta. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi yayınladı. Buna göre, Antalya’da ilk sahur (imsak) 05:14’te olurken, Antalya ilk iftar saati ise 19:27. Peki Antalya’da yatsı namazı saat kaçta? Antalya’da teravih namazı saat kaçta başlayacak?

Antalya'da teravih namazı saat kaçta kılınacak?

1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan (cumayı cumartesiye bağlayan gece) gece ilk teravih namazı kılınacak, gecesine ise ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takvimine göre Antalya teravih ve yatsı namazı vakti...

Antalya'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da ilk teravih (1 Nisan 2022 Cuma) namazı 20:42'de kılınacak.

Antalya'da Ramazanın birinci günü (2 Nisan 2022 Cumartesi) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın birinci günü teravih namazı saat 20:43'te kılınacak.

Antalya'da Ramazanın ikinci günü (3 Nisan 2022 Pazar) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın ikinci günü teravih namazı saat 20:44'te kılınacak.

Antalya'da Ramazanın üçüncü günü (4 Nisan 2022 Pazartesi) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın üçüncü günü teravih namazı saat 20:45'te kılınacak.

Antalya'da Ramazanın dördüncü günü (5 Nisan 2022 Salı) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın dördüncü günü teravih namazı saat 20:46'da kılınacak.

Antalya'da Ramazanın beşinci günü (6 Nisan 2022 Çarşamba) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın beşinci günü teravih namazı saat 20:47'de kılınacak.

Antalya'da Ramazanın altıncı günü (7 Nisan 2022 Perşembe) teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da Ramazanın 6. günü teravih namazı saat 20:48'de kılınacak.

Antalya'da Ramazanın yedinci günü teravih namazı saat kaçta? (8 Nisan 2022 Cuma)

Antalya'da Ramazanın 7. günü teravih namazı saat 20:49'da kılınacak.

Antalya'da Ramazanın 8. günü teravih namazı saat kaçta? (9 Nisan 2022 Cumartesi)

Antalya'da Ramazanın 8. günü teravih namazı saat 20:50'de kılınacak.

Antalya'da Ramazanın 9. günü teravih namazı saat kaçta? (10 Nisan 2022 Pazar)

Antalya'da Ramazanın 9. günü teravih namazı saat 20:52'de kılınacak.

Antalya'da Ramazanın 10. günü teravih namazı saat kaçta? (11 Nisan 2022 Pazartesi)

Antalya'da Ramazanın 10. günü teravih namazı saat 20:53'te kılınacak. İşte Diyanet Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, teravih namazı saatleri...