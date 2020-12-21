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Aktüel Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı
Aktüel

Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı

Duraktan çaldığı taksiyle kaçan ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, park halindeki otomobile ve kaldırıma çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:52:05 -
Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da duraktan çaldığı taksiyle kaza yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Üç Kapılar Taksi Durağı'nda çalışan Mustafa Sarıçekiç, iş yerinin kepengini indirdiği sırada park halindeki üzerinde kontağı bulunan taksisinin çalıştırılarak hızla uzaklaştığını fark etti.

Sarıçekiç'in yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye 12 polis timi sevk edildi. Aracın gittiği güzergahtaki cadde ve kavşakları tutan ekipler, Metin Kasapoğlu Caddesi ile eski Lara yolunu giriş ve çıkışlara kapattı.

"Dur" ihtarına uymayarak eski Lara yolundan ara sokağa giren şüpheli, park halindeki 06 AEM 227 plakalı otomobile, ardından kaldırıma çarptı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli C.A, gözaltına alındı. Yaklaşık 10 dakika içinde şüpheliyi yakalayan ekipler, araçlarda inceleme yaptı. Ayrıca zanlı hakkında hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve araçlara zarar vermek suçlarından işlem uygulandı.

Taksi şoförü Sarıçekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, durakta aracının bekleme noktasında park halinde olduğunu söyledi. İlk kez böyle durumla karşılaştıklarını belirten Sarıçekiç, "Durağın kepengini kapatmak için 3 metre kadar yürüdüm. Döndüm araç çalıştı, gitti. Takside araç takip cihazı vardı, biz de takip ettik. Burada kaza yapınca durdu. Polislerimiz sağolsun kıskıvrak yakaladı. İki aracın en az 25 bin lira hasarı var." diye konuştu.

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