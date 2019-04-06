Antalya'da fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlından 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 5'i yabancı uyruklu toplam 86 kadının fuhuş yaptığı veya yaptırıldığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemler kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hamam, sauna ve masaj salonunun 390 gün, 35 evin de 1500 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

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