Anadolu Isuzu çıtayı yükseltti

Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki performansı ile başarılı mali sonuçlara imza atan Anadolu Isuzu’nun net satışları bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 2.678 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhracatta güçlü artış

Şirketin 2021 yılı yurt içi satışları yüzde 92, İhracat satışları ise yüzde 162 oranında artış gösterdi. Anadolu Isuzu’nun 2021 yılındaki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 163 artışla 302 milyon TL’ye yükseldi. 2021 yılında yüzde 116 artan net hasılat ile birlikte, brüt kâr marjı bir önceki seneye göre 81 baz puan iyileşerek yüzde 21.1 seviyesine yükseldi. 2020 yılında yüzde 9.2 olan FAVÖK marjı 2021’de yüzde 11.3 olarak gerçekleşti. Anadolu Isuzu, 2021 yılında 4 bin 51 adedi iç pazara, 1.006 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 5 bin 57 adet ticari aracın satışını gerçekleştirdi.

Yüksek performans

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, pandemi etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yüksek bir performans yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Endüstri 4.0 ve dijital transformasyon vizyonumuzla üretim altyapımızı Akıllı Fabrika teknolojilerini entegre ederek daha da ileri düzeye taşıdık. Bu sayede terzi usulü imalat yaparak yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladık, müşteri memnuniyetini daha da yükselttik.

Çalışanlara teşekkür

2021 yılında özellikle midibüs-otobüs segmentinde ihracatımızı önemli ölçüde artırırken, midibüs segmentinde 18. kez ‘İhracat Şampiyonu’ olduk. Yakaladığımız bu performansla elde ettiğimiz başarılar şirketimizin yıllık mali tablolarına da yansıdı. 2021 yılında başarılı sonuçlara ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni pazarlar arıyor

2022 yılında çıtayı üretim yaptığımız her segmentte daha da yükseltiyor, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurtdışında yeni pazarlarla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin yerli üretim gücüne, ihracatına ve ekonomisine çok yönlü katkılarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.”