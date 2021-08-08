Ambarlı Marina açıklarında tekne arızası
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." denildi.