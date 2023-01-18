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Ekonomi Altın için öyle bir rakam telaffuz etti ki duyan şok olabilir! Artuğ Çetin altın tahminini ileri taşıyıp bir de tarih verdi
Ekonomi

Altın için öyle bir rakam telaffuz etti ki duyan şok olabilir! Artuğ Çetin altın tahminini ileri taşıyıp bir de tarih verdi

Araştırmacı yazar ve ekonomist Artuğ Çetin, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Altının ons bazında 7-8 bin dolarları göreceğini belirten Çetin, 2027 yılını işaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 14:36:00 - 2023-01-18 15:21:50
Altın için öyle bir rakam telaffuz etti ki duyan şok olabilir! Artuğ Çetin altın tahminini ileri taşıyıp bir de tarih verdi

Altın fiyatlarındaki yükseliş hareketi devam ederken ekonomist Artuğ Çetin'den çok önemli tahminler geldi.

Emel Özuğur'un Youtube kanalına konuşan Artuğ Çetin, "Altın 50 yılda 50 kat arttı. Altın güldürmeye daha başlamadı. 2027-2028'lerde altının ons fiyatı 7 bin-8 bin dolarları görecek. Altın her zaman kabul gören paradır. Altın ve dolar her zaman ters orantılıdır. Altın çıkarsa dolar düşer. Dolar çıkarsa altın düşer. Altın her daim süregelmiştir. Yeni yetme para birimleri ile altını eşdeğer tutmamak lazım. Son 1-1,5 yılda altının gidişatıyla ilgili bir istisna oldu. Yeni dönem artık geliyor" dedi.

Gram altın rekor kırabilir

Gram altının şu sıralarda ons altın bazlı hareketi gözlenirken Çetin'in 7-8 bin dolarları işaret etmesi bir rekor anlamına geliyor. 2027 yılında gram altın rekor seviyelere çıkabilir.

Ons altın şu ne kadar?

Ons altın 18 Ocak itibariyle 1915 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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