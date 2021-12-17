Alparslan Kuytul, FETÖ’nün tuzağına düştüğünü görmek istemiyor

1973 yıllarıydı; MSP Gençlik Kolları üyesi olarak, siyaset ile tanışmanın ilk yıllarıydı. O yıllarda çok kitap okuyor, siyasi ve dini sohbetlere fırsat buldukça sık sık katılıyordum. Ve o yıllarda Cennet mekân Milli Selamet partisi Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, sık sık bazı sohbetleri ve açıklamalarında bir gerçeğin altını kalın kalın çizerek sık sık bizlere önemli bir uyarıda bulunuyordu. Fethullah Gülen cemaatinden uzak durmamızı ve çocuklarımızı bu cemaatin kurum ve kuruluşlarından uzak tutmamızı hep bizlere tembih ediyordu…

Merhum Erbakan hoca, zaman zaman söz konusu olduğunda, konuşmalarında bu grubun ve bu cemaatin Siyonizm’e ve Masonlara hizmet ettiğini söyleyip bizleri hep uyarıyordu.. İşte hocamızın bu sık sık yaptığı uyarılarından dolayı, biz Milli Görüş camiası gençleri olarak, bu grup ve bu cemaat ile aramıza her zaman bir mesafe koymayı hep dikkat ettik…

Alpaslan Kuytul Hoca, Fethullah Gülen’in İslam’ı sulandırarak başörtü konusundaki açıklamalarına, Türkî cumhuriyetlerdeki olimpiyat gösterilerinde ergen genç kızlara sahnelerde şarkı, türküler söyletip bütün bu yanlış uygulamalarını sanki İslam’da normalmiş gibi lanse etmeye çalışmalarına ve daha şu anda aklıma gelmeyen birçok konuda Fethullah Gülen’in İslam’ı adeta sulandırıp sapkın fikirlerini sanki İslami gerçeklermiş gibi topluma lanse etmesine tepki gösteren Alparslan Kuytul Hoca, bütün bu yanlışlara tepki göstererek, Fethullah Gülen’in bütün bu sapkın görüşlerinin yanlış olduğunu açıklayarak eleştirmeye başlayınca; Fethullah Gülen devletin bütün kurum ve kuruluşlarına bu iktidar döneminde veya daha önceki siyasi iktidarlar döneminde sızdırdığı kriptolu gizli adamları vasıtası ile çeşitli tuzaklar kurdurtarak, Alparslan Kuytul’un sohbetlerini ve konferanslarını birçok ilde yasaklatarak asıl amacına ulaştı..

Kuytul Hocanın, 1988’lerden sonra çekilmiş videolarını fırsat buldukça izledim ve dikkatle dinlemeye çalıştım. Alpaslan Kuytul Hocanın, 1988 / 1989 yıllarından sonra yaptığı sohbetlerinde zaman zaman Fethullah Gülen’in İslam’a aykırı olan yanlış düşünce ve fikirlerini her fırsatta sohbetlerinde ve videolarında sık sık eleştirdiğini ve yanlışlarını açıklamaya çalıştığına şahit oldum ve şahsen bu açıklamalarından dolayı, Müslüman bir gazeteci olarak kendisini çok takdir ediyordum…

Evet, Alparslan Kuytul Hoca, Fetö’nün İslam’a aykırı olan birçok yanlış fikir, düşünce ve dini açıklamalarını eleştirmeye başlayınca; Ak Parti döneminde veya daha önceki siyasi iktidarlar döneminde devletin kurum ve kuruluşlarına sızmış olan Fetönün kriptolu adamları, Alparslan Hocanın (konferanslarının yapılacağı salon ve mekânları) bir bir engellendiler veya iptal ettiler. Evet, devletin ve Ak Partinin içine sızmış olan Fetö’nün bu kriptolu adamları bir taşla iki kuş vurma misali, sanki Kuytul Hocaya yapılan bütün bu engellemeleri, Ak Partinin kurmay kadrosu bilerek ve tasarlayarak yapıyormuş gibi bir algı oluşturuldu… Oysaki Furkan Vakfı’na yapılan engellemeler ve komplolar, Fetö’cüler tarafından çok sinsi bir şekilde tasarlanıp, bütün suç Ak Partinin üzerinde kalıyordu.. (Maalesef Ak Parti de bu tuzağa çok kötü bir şekilde düştü.) Evet, Ak Parti maalesef bu tuzağa, kendi içindeki bazı kriptolu Fetö’cülerin gizli oyunları neticesinde düştü. Bunların bazıları belediye başkanı, bazıları milletvekili veya bazıları devletin içindeki memur ve bürokratlardı.

Evet, Fetö’cüler, aynı oyunu Cübbeli Ahmet Hocaya da oynadılar ve Cübbeli Ahmet Hocayı uzun süre hapislerde tutarak kötü bir intikam aldılar. Maalesef 2011 yılına kadar, Fetö’cülerin bu kirli tezgâhları pek fark edilemedi. Ne zaman ki 17/ 25 Aralık’ta gerçek kirli yüzleri ortaya çıkana kadar… Çünkü Fetö terör örgütü başı hedefine doğru ilerlerken, bu ülkede kendisine engel teşkil eden bütün unsurları ve hedefleri acımasızca bir bir bertaraf ediyordu…

Evet, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul Hoca, vakıf mütevelli heyetini toplayıp enine boyuna kendisine yapılan bu engellemelerin asıl nedenleri hakkında bir istişare toplantısı yapıp bütün bu konuları kendi aralarında masaya yatırıp hiç mi bir istişare yapıp tartışmazlar? Evet, Kuytul Hoca çok iyi biliyor ki, Furkan Vakfının konferanslarının bazı illerde engellenmesinin asıl nedeni; Fetö’nün kriptolu adamlarının devletle milleti karşı karşıya getirip kaos kargaşa çıkarma projesidir…

Elbette ki, Cumhurbaşkanı da bir bireydir ve eğer varsa bazı hataları; eleştirilmesin demiyoruz. Bizim asıl söylemeye çalıştığımız konu; Cumhurbaşkanının bazı hataları tartışılacaksa; bu durum medeni bir üslup çerçevesinde elbette ki tartışılır, ama hakaret asla..