Akıllı ahırla üretimde yeni dönem! Yüzde 50 hibeyle kurdu, şimdi 100 büyükbaş besliyor

Erzurum’da devlet desteğiyle hayata geçirilen modern hayvancılık yatırımı, Oltu’da dikkat çeken bir üretim modeline dönüştü. Akıllı ahır sistemiyle donatılan tesiste günlük bakım ve besleme işlemleri büyük ölçüde otomasyonla gerçekleştiriliyor. Bu sayede tek bir kişi, yalnızca 15 dakika içinde tüm hayvanların bakımını yaparak yemlerini verebiliyor. Modern altyapısıyla dikkat çeken ahır iş gücünü azaltırken, üretimde verimliliği de önemli ölçüde artırıyor. Örnek proje olarak gösterilen tesis, bölgedeki hayvan üreticilerine de ilham kaynağı oluyor.

İnşaat mühendisi Salih Hocaoğlu, modern ahır sistemlerinin üreticilere ciddi kolaylıklar sağladığını belirterek, devlet desteklerinin sektörde dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Hocaoğlu, "İnşaatın yanı sıra hayvancılığa bir ilgim vardı. İki yıldır hayvancılığı kiralık ahırlarda ve ilkel şartlarda yapıyordum. Tarım Bakanlığımızın ve İl Tarım Müdürlüğünün hibe programına dahil olduk. Onlardan inşaat ve makine ekipmanına yüzde 50 hibe alarak işletmemizi kurduk. Şu an işletmemizde son sistem teknolojik makinalar kullanıyoruz. Burası benim için güzel bir ortam. Kendimi deşarj ediyorum. Kendimizi manevi ve ruhen rahatlatıyoruz. Bu işletmemiz ilçemize örnek bir proje oldu. Nasip olursa bu sene içerisinde 3 tane daha yapılacak proje var. Biz burada şehrimizden göçü önlemek, geri dönüş anlamında örnek olacağımızı düşünerek bu işletmeye adım attık. Projenin toplam bedeli 18 milyon 800 bin lira. Bunun yüzde 50'sini hibe olarak bakanlığımızdan aldık. Bu konuda bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hayvan üretimini artırıp, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Oltu Belediye Başkanımızla birlikte dişi angus alıp, üretim yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Modern işletmelerin sayısı artmalı"

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 16. etap kapsamında 2025 yılında çağrı ilanında üreticimiz başvurmuştu. Biz de bakanlığımıza gönderdik ve sözleşme imzaladık. Arkasından yatırımcımız taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirdi. Yatırım bedeli 18 milyon 800 bin lira idi. Yarısını bakanlığımız karşılamış oldu ve böyle modern, standartları yüksek bir tesise kavuşmuş oldu. Burada vatandaşlarımıza çağrımız çok proje ile başvurmaları, çok talep etmeleri. İnşallah modern tesislere hep beraber kavuşuruz" dedi.

Kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen bu tür projelerin yaygınlaşması, hem üreticilerin rekabet gücünü artırıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.