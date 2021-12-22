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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Bugün LPG'de 1,10 TL yarın da benzin ve motorinde 2 lira indirim bekleniyordu. Böylece indirim pompaya yansımayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 09:36:00 -
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu

Akaryakıt düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak. 

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