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Aktüel Afyonkarahisar'da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 18:33:00 -
Afyonkarahisar'da trafik kazası: Yaralılar var

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gülyazı köyü yakınlarında, Mine Tekin Gerçek (48) idaresindeki 06 AG 5652 plakalı otomobil, Kazım Kaya (47) yönetimindeki 20 AEZ 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Suat (81), Türkan (76), Ayşe Ayda Gerçek (23) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hacer (44) ile Hasibe Nur Kaya (44) yaralandı. Yaralıların hastaneye sevkinde hava ambulansı da kullanıldı.

Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

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