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Biyografi Afra Saraçoğlu kimdir, nerelidir?
Biyografi

Afra Saraçoğlu kimdir, nerelidir?

Çocukken kekemen olduğunu söyleyen Afra Saraçoğlu, annesinin kendisini doktora gördüğünü doktorun ise 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' dediğini söyleyerek, kememeliğinin sonradan kendiliğinden geçtiğini söyledi. Peki Afra Saraçoğlu kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:51:00 - 2021-05-06 16:52:29
Afra Saraçoğlu kimdir, nerelidir?

Afra Saraçoğlu kimdir, nerelidir? Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır. Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam dizilerinde rol aldı.

 

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