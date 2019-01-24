Adana'da acı olay! Küçük çocuk televizyon izlerken hayatını kaybetti
Adana'da 5 yaşındaki Gays El Bekri isimli Suriyeli çocuğun üzerine televizyon düştü. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.24 Ocak 2019 Perşembe 20:15
Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.
Televizyon üzerine düştü
Mithatpaşa Mahallesi'nde Vela El Hamra Bekri ile Muhammed El Bekri çiftinin çocukları Gays El Bekri'nin (5) üzerine evlerinin salonunda oynadığı sırada televizyon üzerine düştü.
Bu sırada mutfakta bulunan anne Bekri, ses üzerine odaya gelerek, durumu fark etti.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriyeli çocuk kurtarılamadı.
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