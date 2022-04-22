Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alım kazananlar listesi!

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Adalet Bakanlığı personel aralarında Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli olmak üzere toplamda 12 bin 823 personel alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart 2022 tarihlerinde E-Devlet sistemi üzerinden tamamlanmıştı. Adalet Bakanlığı personel başvurularının sona ermesinin hemen ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Adalet Bakanlığı alım sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir." 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavına girecekler ne zaman açıklanacak?

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tıklayın