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Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi adaylığı için CHP'li Mehmet Bekaroğlu ismi, gündemi değiştirdi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, Abdullah Gül'e yakınlığı nedeniyle karşı çıktığı iddia edilen Bekaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Bekaroğlu, Akşener'in kendisini aradığını belirterek, "Bana kayınço der. ‘Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon'" dediğini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Üsküdar adaylığı için CHP ve İYİ Parti arasında tartışma çıktığı iddialarına cevap verdi. Konuyla ilgiliMeral Akşener'in kendisini aradığını vurgulayan Bekaroğlu, adaylık konusunda da partisi tarafından görev olarak verilmesi durumunda gereğini yapacağını söyledi.

Akşener karşı çıktı iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinden yeni bir kriz çıktığı iddia edildi. Bir basın organının yazarı, İYİ Parti liderinin, kendisinin de ikamet ettiği Üsküdar ilçesinde CHP’nin Mehmet Bekaroğlu’nu aday göstermesine karşı çıktığı ve “Evimin bulunduğu Üsküdar’da oy kullanacağım, Büyükşehir’de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim” dediğini ileri sürdü.

'Akşener beni aradı'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, konuk olduğu RS FM’deki programda bu iddialara cevap verdi. Meral Akşener’in kendisini aradığını ifade eden Bekaroğlu, “Bana kayınço der. ‘Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon. Sadece Kılıçdaroğlu’nun Üsküdar’da Bekaroğlu’nu aday yapmak istediğini söylediğini ve ben partime oy vermeyecek miyim?’ dediğini söyledi, güldük” ifadelerini kullandı.

“Parti görevi olarak gelirse yapacağız”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğu için kendisini düşündüğünü söylemesine de değinen Bekaroğlu, “Benim adaylık gibi bir niyetim yok, talebim yok. Ama Üsküdar’da böyle bir şey olmuş genel başkana aktarmışlar o da böyle bir şey düşünmüş. Kendisine benim talebim olmadığını söyledim. Parti görevi olarak gelirse yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:22
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