  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer "askeri iş birliğini" görüştü
Aktüel

ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer "askeri iş birliğini" görüştü

ABD Orta Doğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Paparo, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:25:57 -
ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer "askeri iş birliğini" görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli ile ABD Orta Doğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo, askeri ve savunma alanlarında iş birliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Ruveyli, Paparo ve beraberindeki heyeti başkent Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, özellikle savunma ve askeri konularda iş birliği ve koordinasyona vurgu yapıldı.

İki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan, son dönemde sık sık Yemen'deki Husilerin saldırılarına hedef oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Dünya

Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Bir ülkeden daha devalüasyon kararı
Dünya

Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Geçtiğimiz günlerde Libya Merkez Bankası'nın devalüasyon kararı almasının ardından 17 yıl sonra Irak da devalüasyon kararı aldı. Karar önces..
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!
Gündem

Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fatih Altaylı'ya ders niteliğindeki açıklamasından sonra Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Tür..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay