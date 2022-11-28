7 kişilik Dacia Jogger Türkiye'de

ONUR YILMAZ

Dacia Jogger’ın Türkiye lansmanı Iğdır ve Kars’ta ezber bozan bir kurguyla gerçekleşti. Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda yapılan etkinlikte, markanın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında dijital olarak sahnelendi. Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin misafirlerle keyifli bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise lansman için mağara içinde özel olarak dizayn edilen konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Jogger’ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Mağara içinde yapılan sürüş ile başlayan; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Harabeleri’ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken, maceraya çağıran bisiklet, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.

“Farklı segmentlerden pay alacağız”

Tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Dacia Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Yeni amblemimizde ‘D’ ve ‘C’ harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliğin yanı sıra Dacia markası ile müşterinin (Customer) bağını simgeliyor” ifadelerini kullandı.

Çağdaş, Jogger’ın, pazardaki en ulaşılabilir 7 koltuklu seçenek olacağını, bunun yanında güçlü ve dayanıklı olması, genişliği ve iç mekanın modüler kullanımıyla hem sürücü hem de yolculara konforlu bir deneyim sunduğunu bildirdi.

Yenilenen marka kimliği olması gereken her şeye sahip

Dacia’nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni Haki rengine de sahip olacak. 2021’in haziran ayında dijital kanallarda başlayan Dacia’nın yeni yolculuğu, 2023’ün aralık ayına kadar yetkili satıcıların görsel kimlik tasarımlarının değişmesiyle tamamlanacak.

Yeni dönemde modernlik kavramına yeni bir bakış açısı getiren Dacia; akıllıca harcama yapan, özgürlüğe düşkün ve aşırı tüketimden kaçınan kullanıcıların beğeneceği sade ama havalı bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor. Güçlü ve maceracı karakterini öne çıkaran marka, yüksek dayanıklılığa sahip outdoor kullanıma uygun araçlara odaklanıyor. Satın alma ve kullanım maliyeti azaltılmış fiyat-performans ürünleri geliştiren Dacia, düşük yakıt tüketimi ve karbon salınımı gibi ekolojik çözümleri de tüketicilerine sunuyor. Ayrıca, marka manifestosunu açıklayan ve modernlik kavramına yeni bir bakış açısı getiren Dacia, özgürlüğe düşkün, gereğinden fazla tüketimden uzak duran kullanıcılara yönelik bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor.

Geniş aileler ve kalabalık yaşamların ihtiyacına doğrudan cevap veren Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV’nin karakteri gibi özelliklerin hepsini bir arada sunuyor.

Geçtiğimiz hafta (perşembe günü) Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesiyle Dacia Jogger, 545 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla bugünden itibaren Türkiye’nin dört bir yanındaki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşuyor. Geniş iç hacmiyle gerçek bir 7 kişilik otomobil olan Jogger, gelecek yıl 500 bininci satış adedine ulaşacak olan Dacia markası için önemli bir koz olacak.

Lansman rengi olan Terracotta Kahve, yalnızca Jogger’da sunuluyor. Jogger, Dacia’nın yeni marka kimliğini vurgulayan Haki rengin yanı sıra Ay Işığı Gri, Duman Gri, Gri Füme, Siyah ve Beyaz renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential’dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor. Dacia Jogger’ın, iddialı bir off-road tarzına sahip Extreme özel versiyonu 2023 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki yetkili satıcılarda yerini alacak.

Benzin ve LPG seçenekleriyle geldi, hibrit 2023’te

Dacia Jogger, TCe 110 beygir benzinli ve TCe ECO-G 100 beygir LPG’li olmak üzere iki farklı motor tipiyle sunuluyor.

6 ileri manuel şanzımanla kombinlenen en güçlü Jogger motoru TCe 110 beygir, maksimum 200 Nm tork değeri sunarken, sürüş performansıyla düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu bir arada elde ediyor.

6 ileri manuel vitesle kombinlenen diğer motor olan TCe 100 beygir ECO-G, LPG ve benzin depolarının birleşimiyle yakıt tasarrufunu yüzde 30’un üzerine çıkartırken 1.000 km’ye kadar çıkabilen bir menzil olanağı veriyor.

Dacia, tarihindeki ilk hibrit motoru, 2023 yılında tüm dünyada Jogger ile sunacak. Hibrit motorlu Jogger, otomatik şanzımanla kullanıcılarla buluşacak.