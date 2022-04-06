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Korona Virüs 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Korona Virüs

6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı. İşte 6 Nisan 2022 koronavirüs tablosu...

Yeniakit Publisher
2022-04-06 20:20:00 -
6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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