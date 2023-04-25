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Tarih 25 Nisan 1932: Samsun eski Belediye Başkanlarından Boşnakzâde Ahmet Resai Bey'in vefatı
Tarih

25 Nisan 1932: Samsun eski Belediye Başkanlarından Boşnakzâde Ahmet Resai Bey'in vefatı

Yeniakit Publisher
2023-04-25 08:35:00 -
25 Nisan 1932: Samsun eski Belediye Başkanlarından Boşnakzâde Ahmet Resai Bey'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Samsun eski Belediye Başkanlarından Boşnakzâde Ahmet Resai Bey'i hayırla yâd ediyoruz.

Boşnakzâde Ahmet Resai Bey, iki ayrı dönem görev yapmış Samsun belediye başkanıdır.
Haziran 1924’te ilk kez göreve gelen Ahmet Resai Bey, Şefik Avni Bey’den sonra cumhuriyet döneminde göreve gelen ikinci Samsun belediye başkanıdır. 1 Mart 1925 tarihinde kadar görevde kalan Resai Bey bu tarihten sonra görevi Şefik Avni Bey’e devretmiştir.

1930 Türkiye yerel seçimlerine Serbest Cumhuriyet Fırkası’ndan Samsun Belediye başkan adayı olarak giren Ahmet Resai Bey seçimleri kazanmış ve seçilerek bu göreve gelen ilk başkan olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından istifaya davet edilse de bu talebi reddeden Ahmet Resai Bey’in başkanlığı 8 Mart 1931 tarihinde 1930 yerel seçimlerinin Danıştay’da bozdurulması üzerine düşmüştür.

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