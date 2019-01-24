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24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? | Polis alımları 2019

24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yüz binlerce polis adayı tarafından merakla sorgulanan ve araştırılan konular arasında. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen kişiler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama gelip gelmediği konusunu araştırıyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

24 Ocak 2019 Perşembe 13:10
24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? | Polis alımları 2019

24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yüz binlerce polis adayı tarafından merakla sorgulanan ve araştırılan konular arasında. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen kişiler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama gelip gelmediği konusunu araştırıyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

24. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Polislik başvuru şartları neler?

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:10
  1. 24. Dönem POMEM
  2. 24. Dönem POMEM başvuru tarihi
  3. Polislik başvuru şartları
  4. Polislik başvuru şartları neler?
  5. Polis alımları 2019
  6. Polis alımları ne zaman
  7. 2018 2019 polis alımı
  8. 2019 polis alımı ne zaman yapılacak

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