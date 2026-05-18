  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Teknoloji 20 dolarlık kasadan servet değerinde donanım çıktı!
Teknoloji

20 dolarlık kasadan servet değerinde donanım çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
20 dolarlık kasadan servet değerinde donanım çıktı!

Eski eşya satıcılarının gözden çıkardığı teknolojik cihazlar, bazen büyük sürprizler barındırabiliyor. Reddit’te paylaşılan son örnekte, ucuza satın alınan sıradan bir bilgisayar kasasından çıkan yüksek performanslı işlemci ve güçlü donanım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Spot pazarlarında ya da eski eşya tezgahlarında eski nesil cihazların peşine düşmek, teknoloji tutkunları için adeta bir kumar oynamak gibidir. Çoğu zaman tozlu kasalar ve işe yaramaz kablolarla sonuçlanan bu arayış, bazen sahibinin farkında bile olmadığı devasa bir serveti açığa çıkarabilir.

Benzer bir durumun merkezinde yer alan bir Reddit kullanıcısı, sadece 20 dolar ödeyip eve getirdiği sıradan bir masaüstü bilgisayarla internetin gündemine oturdu. Kutunun içini açtığında karşılaştığı manzara, sıradan bir eski donanımdan çok daha fazlasına işaret ediyordu.

Şanslı alıcının "Sam_Under_Ice" ismiyle r/pcmasterrace topluluğunda paylaştığı donanım listesi, günümüz bilgisayar dünyası için oldukça ciddi bileşenler barındırıyor. Kasanın merkezinde, hem oyun dünyasını hem de ağır iş yüklerini rahatlıkla sırtlayabilen 12 çekirdekli, 3.6 GHz hızındaki Intel i7-12700K işlemci vardı. Bu güçlü kalbe 1 TB kapasiteli bir sabit disk eşlik ediyordu. Fakat asıl dikkat çeken ve maliyeti katlayan parça, anakart üzerindeki tam 64 GB kapasiteli DDR4 RAM seti oldu.

KASA DEĞERİ 700 DOLARI AŞTI

Teknoloji dünyasının şu sıralar yapay zeka sistemlerine devasa yatırımlar yapması, küresel çip piyasasını doğrudan etkilemiş durumda. Veri merkezlerinin doymak bilmez bellek talebi nedeniyle sektörde "RAMmageddon" veya "RAMpocalypse" olarak anılan büyük bir tedarik krizi yaşanıyor. Üreticilerin talebe yetişememesi, son kullanıcıya ulaşan bellek fiyatlarını yukarı tırmandırdı. Bu kriz ortamında iki adet 32 GB'lık modülden oluşan bu set, tek başına kasanın toplam bedelini katlamaya yetti.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan bu keşif, küçük bir piyasa analiziyle gerçeği ortaya koydu. Bugün sıfır fiyatı 350 dolardan başlayan işlemci, adet fiyatı 150-180 doları bulan bellekler ve yan bileşenler toplandığında kasanın gerçek değeri en az 700 doları buluyor. Ödediği komik rakamın ardından büyük bir kazanç elde eden kullanıcı, parçaları satmak yerine kendi sistemini yükseltmeyi tercih edeceğini belirtti.

Yok böyle mühendislik ve teknoloji! 24 saatte 2.500 tonluk köprü
Yok böyle mühendislik ve teknoloji! 24 saatte 2.500 tonluk köprü

Teknoloji

Yok böyle mühendislik ve teknoloji! 24 saatte 2.500 tonluk köprü

Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor
Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor

Teknoloji

Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor

Toprakla teknoloji buluştu! Drone ile gübreleme çiftçinin yükünü hafifletti
Toprakla teknoloji buluştu! Drone ile gübreleme çiftçinin yükünü hafifletti

Tarım

Toprakla teknoloji buluştu! Drone ile gübreleme çiftçinin yükünü hafifletti

Gözlük görünümlü yapay zekalı bilgisayar dönemi başladı! Meta giyilebilir teknolojide Apple'a meydan okuyan bombayı patlattı!
Gözlük görünümlü yapay zekalı bilgisayar dönemi başladı! Meta giyilebilir teknolojide Apple'a meydan okuyan bombayı patlattı!

Teknoloji

Gözlük görünümlü yapay zekalı bilgisayar dönemi başladı! Meta giyilebilir teknolojide Apple'a meydan okuyan bombayı patlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23