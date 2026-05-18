20 dolarlık kasadan servet değerinde donanım çıktı!

Spot pazarlarında ya da eski eşya tezgahlarında eski nesil cihazların peşine düşmek, teknoloji tutkunları için adeta bir kumar oynamak gibidir. Çoğu zaman tozlu kasalar ve işe yaramaz kablolarla sonuçlanan bu arayış, bazen sahibinin farkında bile olmadığı devasa bir serveti açığa çıkarabilir.

Benzer bir durumun merkezinde yer alan bir Reddit kullanıcısı, sadece 20 dolar ödeyip eve getirdiği sıradan bir masaüstü bilgisayarla internetin gündemine oturdu. Kutunun içini açtığında karşılaştığı manzara, sıradan bir eski donanımdan çok daha fazlasına işaret ediyordu.

Şanslı alıcının "Sam_Under_Ice" ismiyle r/pcmasterrace topluluğunda paylaştığı donanım listesi, günümüz bilgisayar dünyası için oldukça ciddi bileşenler barındırıyor. Kasanın merkezinde, hem oyun dünyasını hem de ağır iş yüklerini rahatlıkla sırtlayabilen 12 çekirdekli, 3.6 GHz hızındaki Intel i7-12700K işlemci vardı. Bu güçlü kalbe 1 TB kapasiteli bir sabit disk eşlik ediyordu. Fakat asıl dikkat çeken ve maliyeti katlayan parça, anakart üzerindeki tam 64 GB kapasiteli DDR4 RAM seti oldu.

KASA DEĞERİ 700 DOLARI AŞTI

Teknoloji dünyasının şu sıralar yapay zeka sistemlerine devasa yatırımlar yapması, küresel çip piyasasını doğrudan etkilemiş durumda. Veri merkezlerinin doymak bilmez bellek talebi nedeniyle sektörde "RAMmageddon" veya "RAMpocalypse" olarak anılan büyük bir tedarik krizi yaşanıyor. Üreticilerin talebe yetişememesi, son kullanıcıya ulaşan bellek fiyatlarını yukarı tırmandırdı. Bu kriz ortamında iki adet 32 GB'lık modülden oluşan bu set, tek başına kasanın toplam bedelini katlamaya yetti.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan bu keşif, küçük bir piyasa analiziyle gerçeği ortaya koydu. Bugün sıfır fiyatı 350 dolardan başlayan işlemci, adet fiyatı 150-180 doları bulan bellekler ve yan bileşenler toplandığında kasanın gerçek değeri en az 700 doları buluyor. Ödediği komik rakamın ardından büyük bir kazanç elde eden kullanıcı, parçaları satmak yerine kendi sistemini yükseltmeyi tercih edeceğini belirtti.