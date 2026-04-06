  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti! İran’dan Trump’a sert çıkış! “Pervasız hamleler tüm bölgeyi ateşe atacak” Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi İran'dan Trump'a "Hürmüz" resti! "Zararımızı ödemeden o boğaz açılmayacak!" İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu! Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular! BAE'den son dakika haberi! Hor Fakkan Limanı hedef alındı: Can kaybı yok, durum kontrol altında! CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap! İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın! Trump'tan itiraf gibi açıklamalar! "İran'da kürtlere silah gönderdik"
Gündem

19 mültecinin öldüğü lastik bot faciasına 12 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi sağ kurtarıldı. Olayın ardından göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

1 Nisan 2026 günü saat 06.00 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İleryoz Adası istikametine ilerlediği tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bot, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolden çıkarak alabora oldu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, büyük bölümü Afganistan uyruklu 20 kişi sağ kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HER ŞEHİRDE ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Yapılan incelemelerde; düzensiz göçmenlerin 31 Mart 2026 tarihinde Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale'den farklı araçlarla Bodrum'a getirildiği belirlendi. Göçmenlerin 1 Nisan günü Yalıkavak Dirmil bölgesine yürüyerek ulaştıkları ve yüzü maskeli bir şahıs tarafından sayılarak bota bindirildikleri tespit edildi. Bazı göçmenlerin Gümbet Mahallesi'ndeki bir evde konakladığı da belirlendi. Olayla bağlantılı toplam 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden J.J.S., J.H., H.B., Ö.B., H.Ö., Y.E., H.S., M.R., M.D., A.M.G., İ.A. ve Y.Y. isimli 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.B.O., Ö.K., A.A., Ö.A. ve Ç.D. isimli 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23