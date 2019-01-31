124 yıllık şefkat kapısı: Darülaceze

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Osmanlı Cihan Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen 124 yıllık Darülaceze, kimsesizlere yuva olmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermeyi sürdüren Darülaceze, cami, kilise ve havrasıyla da dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olarak biliniyor.

Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet veren Darülaceze'de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Burada barınanlara güzel bir yaşama alanı da sunan kurumda rehabilitasyon için kurulan atölyelerde, başarılı eserler de ortaya çıkarılıyor. İki katlı binada sakinler, el emeği göz nuru eserler üretiyor.

500 civarında misafirin kaldığı Darülaceze yerleşkesinde günlük 150 kişi bu atölyelerde zamanını değerlendiriyor. Kimi elektrikli sandalyeyle kimi felçli haliyle kimi de tek gözüyle rehabilitasyon atölyelerine gelerek emek verip, üreterek hayatına renk katıyor.

Darülaceze tasarlanırken din farkı gözetilmeksizin Osmanlı Cihan Devleti'nin payitahtının tüm düşkünlerine hizmet verecek bir kurum amaçlandığından, kuruluş felsefesine bağlı kalınarak halen cami, kilise ve havrası ibadete açık bulunuyor.

Kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yapan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Şu an 500'ün üzerinde sakinimiz var. Ama bu rakam stabil değil. Bazen artıyor bazen de azalıyor. Burada sadece 150'nin üzerinde yatalak var. Vefatlar oluyor, buraya gelip sağlığına kavuştuktan sonra ayrılanlar da oluyor. Ama 550 kişi kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.

Kurumdaki çocuk kapasitesinin 50 kişilik olduğunu, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de kendilerine çocuk gönderebildiğini belirten Cebeci, "0-3 yaş grubundaki çocuklara burada bakmayı uygun görüyoruz. 0-6 yaş grubundaki bazı çocuklar da var ama bundan sonra 0-3 yaş grubunu alacağız. Geçmişte buraya çocuklar direkt getirilmiş ama şu anda bakanlığa götürülüyor, ihtiyaca göre de bize gönderiliyor. Buradaki çocukların eğitimi, gelişimi en iyi şekilde karşılanıyor." dedi.

Cebeci, kurumda 24 saat hizmet verildiği, sakinlerin her durumuyla ilgilenildiği için yaklaşık 450 personelle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Darülaceze Başkanlığı tarafından Arnavutköy'de yakında temeli atılacak "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri"nin de mevcut yerin beş katı büyüklükte olacağını aktardı.

"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri"nin dünyada kendi alanında "bir numaralı" bir proje olacağını vurgulayan Cebeci, mevcut kurumun arka kısımındaki arsaya da öğrenci yurdu ve otopark yapılarak kiraya verileceğini, böylece kurumun maddi destek ağını genişleteceklerini anlattı.

Darülaceze'nin bağışlarla ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Cebeci, yurt içinden ve dışından da bağışların devam ettiğini sözlerine ekledi.