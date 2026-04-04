Danilo'nun restoranı tartışma konusu oldu: Adisyon fişini görenler gözlerine inanamadı!
MasterChef yarışmasının şeflerinde İtalyan asıllı Danilo Zanna'nın restoranındaki yemek fiyatları tartışma konusu oldu.
Adını ilk olarak Elin Oğlu programıyla duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, daha sonra MasterChef yemek yarışmasıyla ününü pekiştirerek Türkiye’deki tanınırlığını artırdı. Son olarak açtığı restoranlarla popüler hale gelen ünlü şefin restoranındaki fiyatlar gündem oldu.
MENÜDEKİ RAKAMLAR İKİYE BÖLDÜ Kahve ve kahvaltı ürünlerinin fiyatlarının yer aldığı liste, farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi.
Listede Americano’nun 125 TL, espresso’nun 95 TL, klasik kruvasanın 175 TL, omletin 225 TL olduğu görülürken kahvaltı sepetinin 575 TL, brunch tabağının ise 525 TL olması dikkat çekti.
FİYATI NORMAL BULANLAR DA OLDU Bazı değerlendirmelerde fiyatların restoranın bulunduğu konum, konsepti ve ürün kalitesi göz önüne alındığında olağan olduğu ifade edildi.
YÜKSEK BULANLAR DA OLDU Öte yandan fiyatların özellikle kahvaltı ürünleri için yüksek olduğunu savunan görüşler de dile getirildi. Adisyona yüzde 10 servis ücreti eklenmesi de tartışılan başlıklardan biri oldu. / kaynak: haber7
