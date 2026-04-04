Papa, 12 rahibin ayaklarını yıkayıp “mucuk” diye öptü! İşte ilginç sebebi
Mayıs 2025’te göreve seçilen Papa 14. Leo, Paskalya öncesi düzenlenen Kutsal Perşembe ayininde 12 rahibin ayaklarını yıkayıp öptü.
Mayıs 2025’te göreve seçilen Papa 14. Leo, Paskalya öncesi düzenlenen Kutsal Perşembe ayininde 12 rahibin ayaklarını yıkayıp öptü.
Vatikan’da Mayıs 2025’te göreve seçilen 70 yaşındaki Amerikalı Papa 14. Leo, Paskalya öncesindeki son günleri anmak için düzenlenen Kutsal Hafta törenlerine ilk kez başkanlık etti. Papa, perşembe günü öğleden sonra Roma’daki Aziz Yuhanna Lateran Bazilikası’nda Son Akşam Yemeği Ayini’ni yönetti.
Beyaz keten önlük giyen Papa Leo, Hristiyan geleneğine uygun şekilde 12 Romalı rahibin ayaklarını yıkadı, kurulayarak öptü. Bu ritüel, Hz. İsa’nın havarilerine gösterdiği tevazu ve hizmet anlayışını simgeliyor.
Papa Francis, 12 yıllık görev süresi boyunca bu ritüeli genellikle hapishanelerde, mülteci merkezlerinde ya da toplumun dışlanan kesimleri arasında gerçekleştirmişti. Francis, hastaların, göçmenlerin, mahkumların ve hatta eski mafya üyelerinin ayaklarını yıkayarak “unutulanlara saygı” mesajı vermişti.
Nisan 2025’te sağlık durumu oldukça zayıflayan ve tekerlekli sandalye kullanan Francis, Roma’daki bir cezaevine son ziyaretini gerçekleştirmiş ancak ritüeli yerine getirememişti. Papa Francis, bu ziyaretten dört gün sonra, Paskalya’nın ertesi günü 88 yaşında hayatını kaybetmişti.
Papa XIV. Leo, ritüeli yeniden bazilikaya taşıyarak daha geleneksel bir uygulamaya döndü. Ancak vaazında selefi Francis’e de atıfta bulundu. Leo, Francis’in 2013 yılında söylediği “Bu kalbimden gelen bir görev, bunu seviyorum çünkü Rab bana bunu öğretti” sözlerini hatırlattı.
Vaazında insanlığın yaşadığı acılara dikkat çeken Papa Leo, “İnsanlık bu kadar çok zulüm karşısında diz çökerken, biz de ezilenlerin yanında kardeşler olarak diz çökelim” ifadelerini kullandı.
