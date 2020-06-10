10 Haziran tarihte bugün | Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte yaşanan olayları ve dikkat çeken konuları, yalın bir dille sizler için derledik. Tarihte bugün hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? 10 Haziran ne günü? 10 Haziran'da kim doğdu, kimler öldü? İşte merak edilen bütün bu soruların yanıtları ve 10 Haziran tarihte bugün köşesi...
"Ülker Doğumu Fırtınası" olarak tarihe geçen ve Türkiye'de ilk kez kutlanan "Dünya Sinemalar Günü" 10 Haziran'da gerçekleşmiştir.
MÖ 323 - Makedonya Kralı olan Büyük İskender öldü.
940 - İranlı matematikçi ve astronom Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî doğdu. Matematiğe birçok katkısı bulunan el-Bûzcânî, ölümüne kadar ilgilenmiş ve küresel trigonometride sinüs teoremini açıklamıştır
1190 - Friedrich Barbarossa, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Saleph Nehri'nde (şu anki Göksu Nehri) boğularak öldü.
1895 - Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkan Cemal Gürsel doğdu.
1895 - Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu Hattie McDaniel doğdu.
1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.
1914 - Türk şair Oktay Rifat doğdu
1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.
1921 - Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Philip Mountbatten doğdu.
1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal izledi.
1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.
1935 - Osmanlı'nın kurduğu Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.
1940 - II. Dünya Savaşı sırasında İtalya; Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.
1940 - II. Dünya Savaşı sırasında General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.
1940 - II. Dünya Savaşı sırasında Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.
1940 - II. Dünya Savaşı sırasında Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.
1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.
1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.
1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.
1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
1949 - Türk öğretmen, halk ozanı ve şair Ozan Ârif doğdu.
1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.
1960 - Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.
1965 - Türk futbolcu Vahap Özaltay hayatını kaybetti.
1966 - Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver öldü.
1967 - Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.
1981 - Devrimci Yol'un İskenderun sorumlusu Veysel Güney idam edildi.
1987 - Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.
1990 - Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü.
1993 - Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.
2000 - Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.
2002 - Ontario'da (Kanada) eşcinsel (eşdeğer) evlilik yasalaştı.
2006 - Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.
1984 - Türk şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna hayatını kaybetti.