10 Haziran tarihte bugün | Tarihte bugün neler oldu?

"Ülker Doğumu Fırtınası" olarak tarihe geçen ve Türkiye'de ilk kez kutlanan "Dünya Sinemalar Günü" 10 Haziran'da gerçekleşmiştir.

MÖ 323 - Makedonya Kralı olan Büyük İskender öldü.

940 - İranlı matematikçi ve astronom Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî doğdu. Matematiğe birçok katkısı bulunan el-Bûzcânî, ölümüne kadar ilgilenmiş ve küresel trigonometride sinüs teoremini açıklamıştır

1190 - Friedrich Barbarossa, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Saleph Nehri'nde (şu anki Göksu Nehri) boğularak öldü.

1895 - Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkan Cemal Gürsel doğdu.

1895 - Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu Hattie McDaniel doğdu.

1909 - Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1914 - Türk şair Oktay Rifat doğdu

1916 - Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1921 - Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Philip Mountbatten doğdu.

1927 - Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal izledi.

1934 - İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935 - Osmanlı'nın kurduğu Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940 - II. Dünya Savaşı sırasında İtalya; Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı sırasında General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman Birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı.

1940 - II. Dünya Savaşı sırasında Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti.

1940 - II. Dünya Savaşı sırasında Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.

1942 - Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek, Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti.

1946 - İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi.

1946 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1947 - Saab, ilk otomobilini üretti.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu.

1949 - Türk öğretmen, halk ozanı ve şair Ozan Ârif doğdu.

1960 - Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.

1960 - Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1965 - Türk futbolcu Vahap Özaltay hayatını kaybetti.

1966 - Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver öldü.

1967 - Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1981 - Devrimci Yol'un İskenderun sorumlusu Veysel Güney idam edildi.

1987 - Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990 - Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü.

1993 - Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

2000 - Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.

2002 - Ontario'da (Kanada) eşcinsel (eşdeğer) evlilik yasalaştı.

2006 - Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

1984 - Türk şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna hayatını kaybetti.