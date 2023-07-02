Zorlu tırmanışın sonu bir tarihe açılıyor

Kayseri'den ailesi ile gezmek için Trabzon'a gelen Rukiye Topal, manastırı ve bulunduğu bölgeyi çok beğendiğini söyledi. Topal, her yerin ayrı güzellikte olduğunu dile getirerek, "Her şey çok güzel. Yeşil, her yerde su, dere yatakları çok güzel, inanılmaz. 9 yıl önce de gelmiştik. O zaman da beğendiğimiz için yeniden geldik. O günden bugüne doğası hiç değişmemiş. En çok o mutlu etti ama Sümela eskiye nazaran çok farklı. Restorasyonlarla daha da geliştirilmiş, çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu. Bursa'dan ailesi ile Doğu Karadeniz turuna çıkan Hüseyin Çiçek, Sümela Manastırı'na ilk defa geldiklerini belirterek, "Anadolu zengin bir kültür geçmişine sahip ve çok şükür de büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti günümüzde bu kültürel mirasa hakkı ile sahip çıkıyor. Bu hem devletimizin hem de milletimizin hoşgörüsünün ve tarihe olan saygısının bir göstergesidir." dedi. Gaziantep'ten aile ziyareti için Trabzon'a gelen Cihan Durukhan, "Gelmişken de buranın tarihi güzelliklerini görmek istedik. Gayet güzel ve keyifli oldu." ifadelerini kullandı. Gürcistan'dan turla bölgeye gelen Nino Tavartgiladze, Sümela Manastırı'nı ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Burayı çok sevdik, çok güzel. Herkese de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.