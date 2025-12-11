Haber Merkezi Giriş Tarihi: Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir grup çocuğun park çevresindeki büfe ve oyuncaklara yönelik hırsızlık girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı. Büfenin kilitli dolabını çekerek açmayı başaran çocuklar, içeriden enerji içeceği alırken, parktaki ücretli oyuncakların da kasasını boşalttı. Duruma isyan eden büfe işletmecisi Ergin Avşar, "Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık," diyerek çocuklara nasihat etti.