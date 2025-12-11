  • İSTANBUL
Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir grup çocuğun park çevresindeki büfe ve oyuncaklara yönelik hırsızlık girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı. Büfenin kilitli dolabını çekerek açmayı başaran çocuklar, içeriden enerji içeceği alırken, parktaki ücretli oyuncakların da kasasını boşalttı. Duruma isyan eden büfe işletmecisi Ergin Avşar, "Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık," diyerek çocuklara nasihat etti.

Foto - Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

Karadeniz Ereğli ilçesinde büfe işletmecisi Ergin Avşar, son günlerde özellikle çocuk grupları tarafından yapılan hırsızlık girişimleri nedeniyle mağduriyet yaşadı. Sabah dükkânına geldiğinde içecek dolabındaki hareketliliği fark eden Avşar, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şaşkınlık yaşadı.

Foto - Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

“MEĞER KİLİDİ ÇEKİNCE AÇILIYORMUŞ” Büfe sahibi Avşar, sabah dükkâna geldiklerinde içecek dolabında fark ettikleri hareketlilik üzerine kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek şöyle konuştu:

Foto - Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

Daha önce de dolabın kapağının açıldığını gördük ama kendi hatamız sandık. Üç dört kez üst üste olunca kameraya baktık. Gece 01.00 sıralarında bir grup çocuğun gelip dolaptan ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştığını fark ettim. Meğer kilidi çekince açılıyormuş, biz de fark etmemişiz. Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık."

Foto - Zonguldak’ta ‘çocuk hırsızlar’ işletmeciyi isyan ettirdi: ‘Polise versek sicilleri bozulacak’

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan başka görüntülerde de bir grup çocuğun park yakınında ücretle çalışan oyuncakların kasalarını açarak para aldığı, bazı çocukların ise montlarını yüzlerine kapatarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı görüldü.

