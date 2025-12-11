Yücel Kaya Giriş Tarihi: Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?
Buzlarla çevrili bu adada ölüm yasaklandı? Bu yasağa nasıl uyulacak? İşte haberimiz…
Norveç'in kuzey kıyılarında yer alan Longyearbyen'e seyahat eden içerik üreticisi Simon Wilson, buzlarla çevrili bu kasabanın ilginç bir kuralıyla karşılaşınca adeta şaşkınlığa uğradı. "Dünyanın en kuzeydeki kasabası" olarak bilinen Longyearbyen'de keşfettiği birçok sıra dışı detay arasında, Simon'ı en çok sarsan ise burada ölmenin yasak olduğunu belirten sıra dışı bir uygulamaydı.
Daha fazla bilgi almak isteyen Simon, kasabanın yerlilerinden Marcus ile konuştu. Marcus, bu alışılmadık kuralın arkasındaki nedeni detaylarıyla açıkladı.
Marcus, "Burada bir yaşlı bakım merkezi bulunmuyor. Elbette geçmişte yaşamını yitirenler oldu, ancak genel uygulama şu: Eğer bir kişi çok yaşlandıysa ya da artık kendi bakımını üstlenemeyecek durumdaysa adaya girişine izin verilmiyor." diye konuştu.
Simon, adada yaşayanların yaşlandıklarında nasıl bir süreçle karşılaştığını sormayı da ihmal etmedi.
Marcus, "Yerel yönetim, herkesin yaşını ve çalışma durumunu içeren ayrıntılı bir kayıt sistemi tutuyor." diyerek durumu açıkladı.
Ayrıca, genellikle bölge sakinlerinin 70 yaşına ulaştıklarında adadan ayrılmaya başladığını da belirtti.
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Christian Meyer, bu yasa ilk duyulduğunda garip görünse de aslında sağlam bilimsel temellere dayandığını ifade ediyor.
Christian, yasağın nedenini şöyle anlatıyor: "Donmuş toprak, bedenlerin çürümesini durdurmakla kalmaz; ölümcül hastalık taşıyan mikroorganizmaların da uzun süre canlı kalmasına yol açar.
Bu da halkın ilerleyen dönemlerde aynı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Dolayısıyla bu yasak, hem hijyen hem de genel sağlık güvenliği için uygulanıyor." Ayrıca, "Eğer bir kişinin ölümüne yakın olduğu düşünülüyorsa, onu anakaraya nakletmek için tüm imkanlar seferber edilir." diye de ekledi.
