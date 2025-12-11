  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Buzlarla çevrili bu adada ölüm yasaklandı? Bu yasağa nasıl uyulacak? İşte haberimiz…

#1
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Norveç'in kuzey kıyılarında yer alan Longyearbyen'e seyahat eden içerik üreticisi Simon Wilson, buzlarla çevrili bu kasabanın ilginç bir kuralıyla karşılaşınca adeta şaşkınlığa uğradı. "Dünyanın en kuzeydeki kasabası" olarak bilinen Longyearbyen'de keşfettiği birçok sıra dışı detay arasında, Simon'ı en çok sarsan ise burada ölmenin yasak olduğunu belirten sıra dışı bir uygulamaydı.

#2
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Daha fazla bilgi almak isteyen Simon, kasabanın yerlilerinden Marcus ile konuştu. Marcus, bu alışılmadık kuralın arkasındaki nedeni detaylarıyla açıkladı.

#3
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Marcus, "Burada bir yaşlı bakım merkezi bulunmuyor. Elbette geçmişte yaşamını yitirenler oldu, ancak genel uygulama şu: Eğer bir kişi çok yaşlandıysa ya da artık kendi bakımını üstlenemeyecek durumdaysa adaya girişine izin verilmiyor." diye konuştu.

#4
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Simon, adada yaşayanların yaşlandıklarında nasıl bir süreçle karşılaştığını sormayı da ihmal etmedi.

#5
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Marcus, "Yerel yönetim, herkesin yaşını ve çalışma durumunu içeren ayrıntılı bir kayıt sistemi tutuyor." diyerek durumu açıkladı.

#6
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Ayrıca, genellikle bölge sakinlerinin 70 yaşına ulaştıklarında adadan ayrılmaya başladığını da belirtti.

#7
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Christian Meyer, bu yasa ilk duyulduğunda garip görünse de aslında sağlam bilimsel temellere dayandığını ifade ediyor.

#8
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Christian, yasağın nedenini şöyle anlatıyor: "Donmuş toprak, bedenlerin çürümesini durdurmakla kalmaz; ölümcül hastalık taşıyan mikroorganizmaların da uzun süre canlı kalmasına yol açar.

#9
Foto - Bu kasabada ölüm yasak! Peki nasıl olacak o iş?

Bu da halkın ilerleyen dönemlerde aynı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Dolayısıyla bu yasak, hem hijyen hem de genel sağlık güvenliği için uygulanıyor." Ayrıca, "Eğer bir kişinin ölümüne yakın olduğu düşünülüyorsa, onu anakaraya nakletmek için tüm imkanlar seferber edilir." diye de ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
Enver Aysever gözaltına alındı!
Gündem

Enver Aysever gözaltına alındı!

Gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nun babasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı “Sağcılık bir ahlaksızlıktır” ifadeleri sonra..
Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!
Dünya

Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!

İran’ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Sünni Beluçların oluşturduğu Sistan-Belucistan bö..
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine dair ortaya saçılan yeni iddialar, muhalefet kulislerini bir..
Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun değişeceğini duyurarak toplam 47 kenti uyardı. Yurdun 42 ilinde sağanak ..
Paşinyan: Karabağ’ı unutun
Dünya

Paşinyan: Karabağ’ı unutun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’a dönüş talebinin artık gerçekçi olmadığını belirterek, bu konunun gündemde tutulmasının yeni b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23