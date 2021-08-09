'Zaman tükeniyor' uyarısı! Kırmızı Kod ilan edildi: Yeni felaket geliyor...

Şarika, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Ümmü el-Kayveyn ve Reis el-Hayme ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten birisidir. 1 milyon 250 bin kişinin yaşadığı Şarika, BAE'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ancak Şarika bununla birlikte ciddi iklim sorunlarıyla karşı karşıya. Dubai ve Abu Dhabi'den sonra BAE'nin en büyük üçüncü kenti olan Şarika, yapılan ölçümlere göre 50 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kalıyor. Bu sıcaklıkların sabitlik göstermeye başladığı Şarika tıpkı Pakistan'ın Jacobabad kenti gibi aşırı sıcaklarların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Uzmanlar yakında Şarika'dan ülkenin diğer bölgelerine göçlerin başlayabileceğini öngörüyor. Zira mevcut sıcaklıkların devam etmesi halinde Şarika insan sağlığını tehdit eden seviyelerde kalmayı sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde Dubai'de yağdırılan suni yağmurun Şarika için de umut kaynağı olabileceği düşünülüyor. Suni yağmur sayesinde hem hava sıcaklığının dengelenmesi hem de kuraklığın önüne geçilmesi sağlanabilir.