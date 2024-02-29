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Yaşam
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"Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

2024-02-29 21:11:51
"Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Adıyaman Üniversitesi ve Çelikhan Kaymakamlığının projesiyle, Çat Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle sayısı azalan adaların karaya oturmasını engellemek için halatlı sistem denenecek.

#1
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan, her geçen gün küçülüp önemli bölümü karaya vuran "yüzen adalar"ın kurtarılması için proje hazırlandı.

#2
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Adıyaman Üniversitesi ve Çelikhan Kaymakamlığının ortak girişimiyle yüzen adaların korunması ve yeniden canlandırılması için Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunulan "Ekosistemin Onarılması ve Yenilenmesi Projesi" kabul edildi. Proje kapsamında ilk olarak denemelerin yapılacağı 300 metrekarelik alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu heyet inceleme yaptı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, adaların doğa harikası olduğunu ancak zamanla küresel ısınmaya bağlı su seviyesindeki azalmayla eski görkemini kaybettiğini söyledi.

#3
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Yüzen adaları tamamen kaybetmemek için çalıştıklarını anlatan Kelleş, proje kapsamında oluşturulan heyetin bölgede inceleme yaptığını ve projenin başladığını belirtti.

#4
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Bakanlık yetkililerinin de Çelikhan'a gelerek incelemelerde bulunduğunu ve projeyi desteklediklerini kaydeden Kelleş, şöyle konuştu: "Yaklaşık 30 yıl önce 100 dönüm büyüklüğü olan yüzlerce adamız her geçen gün daha çok yok olma tehdidi altında. Şu anda 2-3 dönüm adamız mevcut. Bunları 1 ile 2 yıl içinde kurtarmazsak tamamen kaybetmek durumunda kalacağız. Burası sadece ülkemizin değil dünya için de doğa harikası bir hazine."

#5
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Kelleş, proje kapsamında 2 adanın çelik halatlarla baraja doğru çekildikten sonra doğaya zarar vermeyen ve "çapa" olarak adlandırılan beton bloklarla sabitleneceğini, böylelikle bu adaların zincir uzunluğu kadar hareket edebileceğini ve karaya vurmasının engelleneceğini belirterek, daha sonraki aşamada ise adaların yeniden eski bitki örtüsüne kavuşmasının sağlanacağını söyledi.

#6
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Bitki örtüsünün oluşmasıyla adaların yeniden göçmen kuşları ağırlamaya başlayabileceğini anlatan Kelleş, adaların gölün ortasında kalmasıyla baraj suyunun filtre edilerek temiz kalmasının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

#7
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Adıyaman Üniversitesinde toprak üzerine araştırmalar yapan, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Avrupa Toprak Bürosu Ulusal Teknik Uzmanı Prof. Dr. Erhan Akça da adaların gelecek nesillere aktarılabilmesi için projenin son derece kritik olduğunu vurguladı. Adaların estetik görüntünün yanında doğaya da önemli katkılarının olduğuna dikkati çeken Akça, şunları kaydetti: "Projenin doğaya katacağı estetik değer dışında işlevselliği de önemli. İklim değişikliği ve çölleşme günümüzde çok büyük bir sorun. Bu sorunların önüne geçmek için atmosferdeki karbondioksiti tutmamız lazım. Bu anlamda adalar, karbondioksiti organik karbon olarak en yüksek derecede tutan sistemlerdir. Öyle ki bu alan, buradaki 210 ton karbondioksiti tutmaktadır."

#8
Foto - "Yüzen adalar" bu yöntemle kurtarılacak

Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz de yüzen adaların korunmasını ve bölgeye önemli bir doğal zenginlik sağlayan canlı yaşamını sürdürmek istediklerini söyledi. Yıllardır bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, artık somut adımlar atma aşamasına geçileceğini belirten Altınöz, "Buradaki amacımız, yıllardır var olan adaların korunması ve canlanması. Yapılacak çalışmada karaya vuran adaları kurtardığımız zaman yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekecektir." diye konuştu.

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