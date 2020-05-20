2020-05-20 18:48:17 Yunanistan'dan Türkiye sınırında tatbikat
Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde tatbikata hazırlandığı öğrenildi.
Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde tatbikata hazırlandığı öğrenildi.
Birlik Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan Dedeağaç bölgesi “AETOS” atış tatbikat alanında ağır silahlarla atış yapacağı bildirildi.
Yunan askeri, 02-04 Haziran 2020'de arasında ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Mekanize Tugayı tarafından sabah 07 ile akşam 22:00 arasında ağır silahlarla tatbikat yapacak.
Öte yandan tatbikatla ilgili yerel halka uyarılarda bulunuldu.
Tatbikat sırasında Makri taşkıranlar, Kazan tepesi, Korakas tepesi, Aliki kalıntıları bölgesi ve Uranos tepesinin kullanılacağı ve yerel halk için tehlike oluşturabileceği ifade edildi.
Atışlar sonrasında bölgedeki vatandaşlar tarafından herhangi patlamamış mühimmat bulunması durumunda ise derhal polise haber verilmesi gerektiği bildirildi.
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