Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Ölümlerin rengi yok, milliyeti yok. Her türlü saldırıya, her türlü şiddete, her türlü insanlık dışı muameleye ve bir bütün olarak terörizme karşı prensip olarak sert olmalıyız. İsrail’de gelişen durum bu tür olaylara yol açıyor. Desteklemelerin olmaması gerekir. Bu durum devam ettiği için dolaylı bir yasallaştırmanın olduğunu kabul edemiyorum. Filistin halkının, bir Filistin devletine sahip olma yönündeki makul, adil ve tarihsel olarak tamamen kanıtlanmış taleple ilgili olarak kendilerini konumlandırma hakkını kabul ediyorum. BM tarafından kabul edildi ve örgütün hemen hemen tüm üye ülkeleri tarafından onaylandı. Yine de hiçbir tarihsel köken terör eylemini kesinlikle haklı gösteremez.