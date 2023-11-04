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Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

2023-11-04 18:30:23
Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

İsrail-Filistin savaşında sömürgeci Tel-Aviv yönetimine destek veren Yunanistan'dan ilginç bir hamle geldi.

#1
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, “Yunan C-130’u insani yardımla Pazartesi günü Gazze’ye doğru yola çıkıyor” açıklamasını yaptı.

#2
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

İsrail'e desteğini sürekli açıklayan Yunan hükümetinin bu hamlesi, 'Kesin altında bir bit yeniği vardır!' yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

#3
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, SİRİZA Partisi Milletvekili bayan Sia Anagnostopulu ve PLEVSİ partisi Aleksandros Kazamias tarafından yatırılan soru önergelerine yönelik verdiği cevap konuşmasında, Yunanistan’ın Gazze’ye göndereceği insani yardımın ilaç, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçları önümüzdeki Pazartesi günü C-130 tipi nakliye uçağı ile yola çıkacağını aktardı.

#4
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Gerapetritis, Yunanistan’ın (İsrail, Fransa ve Güney Kıbrıs ile) denizde insani koridor oluşturulması konusunda imzaladığı anlaşmalara değinerek, ancak herhangi bir geminin denize açılmak için geçebileceği güvenli bir liman bulunmadığından kesintisiz geçiş planının teknik zorluklar içerdiğini açıkladı.

#5
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Bakan Yorgos Gerapetritis Parlamentodaki konuşmasında özetle şunları dile getirdi: “Önemli teknik sorunlar yaşayan insani deniz koridoru konusunda ve insani yardım konusunda Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne doğrudan yardım gönderen ilk ve tek ülkelerden biriyiz. Her zaman ön planda olacağız. Hem AB hem de Arap dünyasında her zaman ve istikrarlı bir şekilde hizmet edeceğimiz insani değerler doğrultusunda güzel hizmetler sunmak için çabalarıma devam edeceğime bizzat söz veriyorum.

#6
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Yunan hükümetinin konuya ilişkin politikası ABD ve İsrail’in politikasının devamı niteliğindedir. Yunan dış politikası farklı tanımlanmamıştır, kesinlikle kendini açıklayan, kendi kendine yeten ve ilkelere dayanan bir duruştur. Ulusal politika olan hiçbir dış politikadan ve uluslararası hukuk ilkelerinden sapma yapılmayacak.

#7
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

Ölümlerin rengi yok, milliyeti yok. Her türlü saldırıya, her türlü şiddete, her türlü insanlık dışı muameleye ve bir bütün olarak terörizme karşı prensip olarak sert olmalıyız. İsrail’de gelişen durum bu tür olaylara yol açıyor. Desteklemelerin olmaması gerekir. Bu durum devam ettiği için dolaylı bir yasallaştırmanın olduğunu kabul edemiyorum. Filistin halkının, bir Filistin devletine sahip olma yönündeki makul, adil ve tarihsel olarak tamamen kanıtlanmış taleple ilgili olarak kendilerini konumlandırma hakkını kabul ediyorum. BM tarafından kabul edildi ve örgütün hemen hemen tüm üye ülkeleri tarafından onaylandı. Yine de hiçbir tarihsel köken terör eylemini kesinlikle haklı gösteremez.

#8
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

19 devletin lehte oy vermemiş olması (AB üye devletlerinin 2/3’ü karar lehine oy vermemiş) hepsinin İsrail yanlısı bir tutuma sahip olduğu anlamına gelmez, ancak bu kararda bazı şeylerin eksik olduğunu ve bunun onu çok daha faydalı, çok daha adil kılacağının farkındalar. Ve her halükarda Yunanistan aleyhte oy kullanmadı. Bu önemlidir, çünkü 2/3 çoğunluğun elde edilmesinde çekimser oy sayılmazken, aleyhte oy sayılmaktadır.

#9
Foto - Yunanistan'dan beklenmedik Filistin kararı! Duyan 'Kesin altında bir bit yeniği var!' diyor

19 devletin lehte oy vermemiş olması (AB üye devletlerinin 2/3’ü karar lehine oy vermemiş) hepsinin İsrail yanlısı bir tutuma sahip olduğu anlamına gelmez, ancak bu kararda bazı şeylerin eksik olduğunu ve bunun onu çok daha faydalı, çok daha adil kılacağının farkındalar. Ve her halükarda Yunanistan aleyhte oy kullanmadı. Bu önemlidir, çünkü 2/3 çoğunluğun elde edilmesinde çekimser oy sayılmazken, aleyhte oy sayılmaktadır.

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