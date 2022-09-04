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Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

2022-09-04 14:37:50
Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla anında manşetlerini değiştiren Yunan medyası, Atina'nın Ankara'yı şikâyete koştuğunu yazdı. Haberlere göre, Ege Denizi'ndeki İncirli Adası üstünde Cumartesi akşamı bir hareketlilik vardı.

#1
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

Türk-Yunan ilişkilerinde hafta sonu gerilim bir kez daha zirvede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Samsun'dan Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunu bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adalar'ı filan işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.

#2
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

MANŞETLER ANINDA DEĞİŞTİ Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da manşetleri anında değiştirdi, Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan'dan Yunanistan'a doğrudan tehdit' başlığını attığı haberinde şu ifadelere yer verdi: Erdoğan Yunanlıları İzmir'i hatırlamaya çağırıyor ve Samsun'da yaptığı konuşmada 'bedeli ağır olur' uyarısına bulunuyor. Kathimerini gazetesinin İngilizce edisyonunun manşeti ise, 'Türk lider Erdoğan Yunanistan'a söylemini sertleştirdi' oldu.

#3
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

Ta Nea gazetesi ise, Erdoğan'ın Rumlara hakaret ettiğini iddia etti ve "İzmir'i unutmayın" sözlerini manşetine taşıdı. Haberde, "Türk cumhurbaşkanı, Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğine doğrudan meydan okurken, Ankara'nın zamanı geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi" denildi. To Vima gazetesi ise, Erdoğan'ın 'Yunanlılara kaba bir şekilde hitap ettiğini' ileri sürdü. Erdoğan'ın "Ey Yunanlılar tarihe bakın, çok ileri giderseniz bedeli ağır olur" sözleri haberde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan medyası, Atina'nın Ankara'ya resim yanıtını da geniş şekilde aktardı.

#4
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında "Atina Türkiye'nin tehdit yolunu izlemeyecek" ifadesini kullandı, "Müttefiklerimiz ve partnerlerimizi son günlerdeki provokatif içerikli açıklamalar hakkında acil şekilde bilgilendirdik" diyerek Türkiye'yi şikayet ettiğini dile getirdi.

#5
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

'İNCİRLİ ADASI SEMALARINDA TÜRK DRONE'U' Kathimerini gazetesi ise, Datça'nın karşısında yer alan İncirli Adası üstünde Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının uçtuğunu yazdı. Gazeteye göre, Türk drone'nu Cumartesi akşamı saat 21.28'de Yunan hava sahasını ihlal etti ve yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçtu. Eleftheros Typos gazetesi de Türk İHA'sının Ege Denizi üstünde uçtuğunu öne sürdü, 'Türkler Ege semalarında casusluğa devam ediyor' dedi.

#6
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

'YUNANİSTAN ANKARA'YI PARTNERLERİNE İFŞA ETTİ' CNN Yunanistan, 'Türkiye'nin adalara kaba tehditleri-Yunanistan Ankara'yı partnerlerine ifşa etti' başlığıyla bir habere yer verdi. Türkiye'nin özellikle ABD'den gelen F-16 mesajları nedeniyle öfke dolu olduğunu savunan CNN Yunanistan, Ankara'nın Yunanistan'a karşı saldırgan söylemini giderek artırdığını ileri sürdü. Cumartesi günü Türkiye'den gelen açıklamaları 'bugüne kadar Türklerin dudaklarından dökülen en en pervasız tehditler' olarak tanımlayan CNN Yunanistan, "Erdoğan adaları 'işgal etme' niyetini gizlemiyor" gibi skandal bir yoruma yer verdi.

#7
Foto - Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

ABD'LİLERİN YAYIMLADIĞI FOTOĞRAF Türk ve Yunan savaş uçakları, Ege Denizi üstündeki NATO görevinde Ağustos ayının son günlerinde karşı karşıya geldi. Kuzey Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, ittifak görevi için 23 Ağustos Salı günü savaş uçaklarını havalandırdı. Türkiye'nin batısındaki Ege Denizi'nde ilerleyen F-16 jetlerine, önemli NATO görevi sırasında ittifakın bir başka üyesi Yunanistan tarafından radar kilidi atıldı. Yunan savaş uçaklarına karşılık verildiğini duyuran Ankara, Atina yönetiminin Ege Denizi üstünde Türkiye'yi taciz edebilmek için NATO görevlerini bile riske attığını belirtti. Ege Denizi'ndeki eşine az rastlanır olay Türkiye tarafından NATO'ya aktarıldı. Yunanistan tarafı ise, Yunan hava sahasına saat 10.57'de giren ilk jetin Kerpe ve Kasos adalarının kuzeybatısındaki Divounia'da yaklaşık 9 bin metre yükseklikte uçtuğunu ileri sürdü. Atina, ikinci F-16 savaş uçağının ise üç dakika sonra Girit ve Kerpe'nin kuzeyindeki küçük ada Kamilonisi semalarında göründüğünü savundu. Ancak Yunan medyasındaki haberlerde, Yunan hava sahasından geçen bir Amerikan B-52 bombardıman uçağı öne çıkarıldı. NATO uçuşu sırasında güneybatıdan Yunanistan'a yaklaşan ünlü bombardıman jeti B-52'ye geçmişte Yunan savaş uçakları eşlik ediyordu ancak son uçuşta böyle bir uygulama gerçekleşmedi. Haberlere göre, B-52 Ege Denizi üstüne ulaştığında bilinmeyen beş uçak Kerpe semalarında radarda belirdi ve Amerikan bombardıman jetinin rotasına giriş yaptı. Bunun üzerine Yunan hava kuvvetleri de Girit Adası'nda konuşlanan savaş uçaklarına kalkış emri verdi. Yunan medyası, Atina'nın Türk jetlerinin NATO görevi için Ege Denizi üstünde uçacağından haberdar olduğunu ve F-16'ların bir saat erken Yunan hava sahasına girmesinin krize yol açtığını ileri sürdü. ABD ordusu ise, söz konusu olaydan birkaç gün sonra Türk F-16'larının eşlik ettiği B-52 bombardıman jetinin fotoğrafını resmi internet sitesiden yayımladı.

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