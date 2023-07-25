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Gündem
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Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

2023-07-25 09:47:11
Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunanistan'ın yerel bir televizyon kanalına konuşan Yunan profesör Grivas'tan Ankara ve Atina arasında 'olumlu diyaloğun' olduğu bu süreçte skandal açıklamalar geldi. 'Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik savaşının devam ettiğini' iddia eden Grivas, Türkiye'nin iki meseleden asla taviz vermeyeceğini ifade etti. Ancak profesör, Atina hükümetinin de aynı meseleler hususunda taviz vermeye yanaşmadığını göz ardı etti.

#1
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunan basını bir süredir iyileşmekte olan Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele alıyor. Özellikle NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinden sonra normalleşmenin daha hızlı ilerlemesi için her iki taraftan da gelen açıklamalar var.

#2
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Son zamanlarda hem Atina hem de Ankara hükümetlerinden 'olumlu diyalog' çağrısı gelmesine rağmen gerilimi tırmandırmak isteyen isimler var.

#3
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunan televizyon kanalına konuşan Evelpidon Askeri Okulu Profesörü Konstantinos Grivas, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirerek, "Türkiye, Yunanistan'ın ulusal egemenliğine karşı savaşı sürdürecek" dedi.

#4
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ve Erdoğan'a yönelik açıklamalarına atıf yapan Grivas, "Miçotakis'in açıklamalarında çok fazla sürçme ve talihsiz ifadeler var" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunan diplomasisinin şu an ortaya koydu kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) tartışılacak konulardan yalnızca ikisinin olduğuna dikkat çeken profesör, "Uluslararası mahkemede (Lahey) konuşacak çok şey var" dedi.

#6
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Grivas sözlerine, "Uzun bir süredir medya ve kanaat önderleri, bilim insanları ve politikacılar barış gibi meseleler için ulusal egemenliğin bir kısmından vazgeçmek gerektiğine yönelik bir imaj çiziyor. Bunlar da çileden çıkarıyor" sözlerine yer verdi.

#7
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Yunan basını bir süredir karasuları ve MEB meselesine sıklıkla yer veriyor. Aslında Grivas'ın ifadelerine ters olarak Yunan basını 'tavizlerin eşit' olması gerektiği konusunda hemfikir.

#8
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Ancak Yunan gazetesi Liberal, dün yaptığı bir analizde iki ülkenin de bazı durumlar karşısında geri çekilmeyeceğinin de altını çizdi. Bunlardan biri ise Türkiye'nin kırmızı çizgisi dediği Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkaracağı iddiaları. Özetle, vazgeçmeyen taraf yalnızca Ankara değil; Atina da oluyor.

#9
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Liberal'deki analizde Batı'nın Türkiye'ye casus belliyi ortadan kaldırması için baskı yapması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı diplomatik bir rolünün olduğundan bahsedilen haberde "Batı bazı şartları öne sürerek Türkiye'nin taviz vermesini isteyebilir" denilmişti.

#10
Foto - Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Ama yine de bunun çok etkili olmayacağını dile getiren Liberal, "Ne yazık ki göstergeler açık: Türkiye'nin Yunan-Türk ilişkilerinde kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda izleyeceği politika net ve sert olacaktır. Yunanistan ise buna karşılık caydırıcı olmalı" ifadelerine yer vermişti. Türkiye'nin yeni stratejik revizyonunu da açıklayan gazete, "Türkiye, genel olarak geniş ve tarafsızlaşmış bir çevre yaratmaya çalışıyor. Bunun için de kara ve deniz gücünü kullanıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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