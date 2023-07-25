2023-07-25 09:47:11 Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı
Yunanistan'ın yerel bir televizyon kanalına konuşan Yunan profesör Grivas'tan Ankara ve Atina arasında 'olumlu diyaloğun' olduğu bu süreçte skandal açıklamalar geldi. 'Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik savaşının devam ettiğini' iddia eden Grivas, Türkiye'nin iki meseleden asla taviz vermeyeceğini ifade etti. Ancak profesör, Atina hükümetinin de aynı meseleler hususunda taviz vermeye yanaşmadığını göz ardı etti.