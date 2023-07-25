Yunan profesörden skandal Türkiye sözleri! Gündeminde iki madde vardı

Ama yine de bunun çok etkili olmayacağını dile getiren Liberal, "Ne yazık ki göstergeler açık: Türkiye'nin Yunan-Türk ilişkilerinde kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda izleyeceği politika net ve sert olacaktır. Yunanistan ise buna karşılık caydırıcı olmalı" ifadelerine yer vermişti. Türkiye'nin yeni stratejik revizyonunu da açıklayan gazete, "Türkiye, genel olarak geniş ve tarafsızlaşmış bir çevre yaratmaya çalışıyor. Bunun için de kara ve deniz gücünü kullanıyor." açıklamasında bulunmuştu.