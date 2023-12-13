Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Ancak uzmanlar yumurtayı yalnızca kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde tüketmeyi önermiyor. Diyetisyenler bunun tehlikeli derecede kısıtlayıcı olduğunu söylüyor. Diyetisyen Dr. Duane Mellor, özellikle zevkli olmamasının yanı sıra, on gün boyunca sadece yumurta yemenin kilo kaybı için uzun vadeli bir çözüm olmadığını söylüyor. Diyetisyen Dr. Frankie Phillips'e göre, yemek planı temel vitamin ve minerallerden yoksun olduğundan bu durum eksikliklere de yol açabilir.