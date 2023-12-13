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Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

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Gıda
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Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

2023-12-13 11:35:04
Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Fazla kilolar bireyin sağlığını optimum seviyede tutmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle ideal kiloyu korumak ve sağlıklı beslenmek hastalıklardan korunmada en etkilii yöntemlerin başında gelir. İster çırpılmış, ister haşlanmış veya omlet olsun, çoğumuzun kahvaltıda en sevdiği yiyeceklerin başında yumurta geliyor. Ancak 10 gün boyunca yumurtayı bu şekilde yiyerek hızlıca 5 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

#1
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Fazla kilolar bireyin sağlığını optimum seviyede tutmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle ideal kiloyu korumak ve sağlıklı beslenmek hastalıklardan korunmada en etkilii yöntemlerin başında gelir. İster çırpılmış, ister haşlanmış veya omlet olsun, çoğumuzun kahvaltıda en sevdiği yiyeceklerin başında yumurta geliyor. Ancak 10 gün boyunca yumurtayı bu şekilde yiyerek hızlıca 5 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

#2
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Bu diyette kalori açığı oluşturmak başlıca hedef kabul ediliyor. Günlük kalori alımını 900 kalorinin altına düşürmenin yanı sıra protein bakımından yüksek ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacak yumurtayı ise üç öğün tüketmeniz öneriliyor.

#3
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Diyet, güne üç haşlanmış yumurta (her biri 66 kalori) ve bir fincan şekersiz yeşil çay ile başlamayı öneriyor.

#4
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Öğle yemeğinde, bu sefer bir elma (100 kalori) ve yeşil çay ile servis edilen üç yumurtadan oluşan bir porsiyon daha bulunuyor.

#5
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Akşam yemeğinde yağsız sütle (200 kalori) yapılmış bir kase mısır gevreği veya yulaf, bir elma, bir yeşil çay ve üç tane daha haşlanmış yumurta yer alıyor.

#6
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Ancak sosyal medya platformunda yaygın olarak paylaşılan bu beslenme planına göre atıştırmalık olarak havuç ve portakal yiyebiliyorsunuz.

#7
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Bir videoda kullanıcı, diyeti 10 gün boyunca uyguladı. Bunun on günde 5,4 kg kaybetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

#8
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Başka bir içerik üreticisi de yumurta diyetinin yalnızca on günde 10 kiloya kadar kaybetmenize yardımcı olabileceğini iddia etti. Bir videosunda ise gün boyunca diyet uyguladığını ve sadece haşlanmış yumurta, elma ve yulaf lapası yediğini gösteriyor.

#9
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Başka bir içerik üreticisi de yumurta diyetini yalnızca sekiz gün boyunca takip etmesine rağmen 6 kilo kaybettiği iddia ediyor. Kilo vermeye çalışıyorsanız diyetinize yumurtayı dahil etmenin arkasında bir mantık var. Dr. Phillips'e göre proteinle dolu oldukları için açlık seviyelerini azaltabilirler.

#10
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Uyarı: Kilo vermek isteyen kişiler mutlaka öncesinde bir doktora ve beslenme uzmanına danışmalıdır. Bu diyet profesyonel bir görüşü yansıtmamaktadır. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, emziren annelerin, gebelerin, çocukların ve yaşlıların uygulaması kesinlikle önerilmez.

#11
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Proteinin sindirimi karbonhidratlara göre daha uzun sürer, bu da iştahı bastırır. Bu, tartıyı değiştirmek için hayati önem taşıyan kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir.

#12
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Dr. Mellor, yüksek proteinli yiyecekler yemenin, özellikle tam tahıl, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, sebzeler ve meyveler gibi lif açısından zengin yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde, insanların daha uzun süre tok hissetmesini sağladığını söyledi.

#13
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Ancak uzmanlar yumurtayı yalnızca kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde tüketmeyi önermiyor. Diyetisyenler bunun tehlikeli derecede kısıtlayıcı olduğunu söylüyor. Diyetisyen Dr. Duane Mellor, özellikle zevkli olmamasının yanı sıra, on gün boyunca sadece yumurta yemenin kilo kaybı için uzun vadeli bir çözüm olmadığını söylüyor. Diyetisyen Dr. Frankie Phillips'e göre, yemek planı temel vitamin ve minerallerden yoksun olduğundan bu durum eksikliklere de yol açabilir.

#14
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Dr. Phillips şunları söyledi: "Kesinlikle hiçbir diyetisyen bu diyeti tavsiye etmez. Besleyici açıdan hiçbir şekilde dengeli değildir, tam tahıl ve lif oranı çok düşüktür ve bu nedenle muhtemelen kabız olmanıza yol açacaktır."

#15
Foto - Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız

Ayrıca Dr. Phillips, diyetin pek çok temel besin maddesinden yoksun olduğundan da endişe duyuyor; örneğin bu beslenme biçiminde lif miktarının çok düşük, kalsiyum ve C vitamini ise çok az olduğunu söylüyor. Orta boy bir yumurtada yaklaşık 66 kalori ve 6,4 gram protein bulunmaktadır.

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