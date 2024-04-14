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Doğa
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Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

2024-04-14 15:01:03
Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gökyüzünde beliren hale büyük ilgi çekti. İşte o eşsiz manzara...

#1
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Yüksekova'da yaşayanlar, pazar günü 'güneş halesi' veya '22 derecelik hale' olarak bilinen güneşin etrafında gökkuşağı renginde halka şeklinde oluşan optik bir fenomene tanık oldu. Çevresindeki çemberle muhteşem bir görüntüye bürünen güneşe vatandaşlar bakmaktan kendilerini alamadı. Bir saatlik sürenin ardından güneşin çevresindeki hale ise kendiliğinden dağıldı.

#2
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Çevresindeki çemberle muhteşem bir görüntüye bürünen güneşe vatandaşlar bakmaktan kendilerini alamadı. Bir saatlik sürenin ardından güneşin çevresindeki hale ise kendiliğinden dağıldı.

#3
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Başparmağınız ile küçük parmağınız arasındaki kol uzunluğundaki açıklık kabaca 20 derecedir ve hale küçük parmağın ucunun biraz ötesine uzanır. Bu, halenin boyutu ve kapsadığı göksel alan hakkında bir fikir verir" dedi.

#4
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Güneş halesi nedir? Hale, güneş veya ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Bu optik fenomen güneş etrafında oluşursa güneş halesi, ay etrafında oluşursa ay halesi isimleriyle de bilinmektedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle ‘halo clouds’ olarak da isimlendirilir.

#5
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle ‘halo clouds’ olarak da isimlendirilir.

#6
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur.

#7
Foto - Yüksekova'da gökyüzünde beliren hale büyüledi!

Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar.

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